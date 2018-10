Muguruza: "Estoy contenta por haber ganado tres partidos y por la forma que he peleado"

Publicado 12/10/2018 14:57:53 CET

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró "contenta" por haber "ganado tres partidos" después de mucho tiempo sin hacerlo y meterse además en las semifinales del torneo de Hong Kong tras un partido ante la tailandesa Luksika Kumkhum, "más peleado" en el segundo set.

"Estoy contenta de estar en semifinales y haber ganado tres partidos. Me encuentro bien físicamente y ahora solo quiero recuperarme lo mejor posible para afrontar la batalla de mañana sábado", expresó Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas reconoció que su rival demostró "ser muy competitiva". "En el primer set he conseguido escapar rápido en el marcador, pero en el segundo ha jugado mucho mejor, ha sido mucho más peleado y se ha decidido en un par de puntos", comentó.

"Estoy contenta de la forma que he peleado, contenta con el hecho de que al final he mantenido la calma y he sabido cerrar el partido y que no fuera al tercer set", sentenció la exnúmero uno del mundo.