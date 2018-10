Muguruza: "Me gusta sentir la presión"

Publicado 15/02/2018 16:02:33 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que este jueves ha logrado su clasificación para cuartos de final en el torneo de Doha, ha reconocido que le "gusta la presión" y que sabe que tarde o temprano le llegará "un partido que no será favorable", pero que podrá afrontarlo mejor porque se siente "mucho mejor físicamente".

"Me gusta sentir la presión, ser uno de esas jugadoras de tenis privilegiados que pueden aspirar al título, es bueno. Es difícil cuando pierdes, pero me gusta", explicó Muguruza ante la prensa tras dominar con autoridad a Sorana Cirstea (6-0, 6-4) en su duelo de octavos.

En este partido, la de Caracas se sintió "mucho mejor" que en su debut en el torneo. "El primer set jugué bien. También ella falló algunos tiros que tal vez no falló en el segundo set y se igualó todo un poco, especialmente al final. Siempre es difícil cuando hay que cerrar los partidos, ya que tu oponente juega relajada, pero estoy muy contenta con el rendimiento", valoró.

En cualquier caso, se mostró "segura de que eventualmente" le tocará "un partido que no será favorable". "Pero hasta ahora no estoy pensando en eso. Estoy contenta porque me siento mucho mejor también físicamente. Creo que eso es lo más importante", destacó.

Por último, Muguruza explicó la conversación con su entrenadora Conchita Martínez durante el partido. "Llamé a Conchita a la pista porque era un buen momento. Ella estaba jugando bien y pensé que sería bueno para mí escuchar algunas cosas, quizás para cambiar de opinión. Realmente no cambió nada, pero para eso están estos momentos de llamar y creo que fue una buena idea", concluyó.