Muguruza: "No sé si he excedido mis expectativas, pero aún hay muchos partidos"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció que era "emocionante" volver a estar en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y advirtió que desconoce se ha "excedido" sus expectativas y que "aún hay muchos partidos" por delante.

"Sienta muy bien estar de vuelta en los cuartos de final aquí porque

es difícil llegar hasta aquí. Lo hice hace tres años y es uno de los 'Grand Slams' que algún día me gustaría ganar. Es emocionante", reconoció Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas confesó que se siente "bien" en Melbourne. "Estoy súper concentrada en cada partido, especialmente porque comencé el torneo encontrándome más o menos bien y siento que mi cuerpo se está recuperando. Es un 'Grand Slam' y todas estamos muy concentradas, y para mí es uno de los torneos que más me motiva", reiteró.

"Realmente no sé si he excedido mis expectativas, pero espero seguir hasta el último día. Estoy en la mitad del torneo y aún hay muchos partidos por jugar. Sólo estoy pensando en qué hacer ahora, qué hacer e martes y en mi próximo partido, nada más", añadió.

La pupila de Conchita Martínez aseguró que será "un partido difícil" sea contra la alemana Angelique Kerber o Anastasia Pavlyuchenkova, y le quitó importancia a que la rusa esté entrenada por Sam Sumyk, su antiguo técnico. "Juego contra la jugadora, no contra el equipo. Para mí, solo pensaré quién será mi oponente y llevaré mi juego a la pista. No hay mucho más", apuntó.

"Creo que fue el final de un ciclo con Sam y creo que logramos cosas increíbles juntos, pero llegó a un momento en el que sentí que necesitaba una voz diferente, una energía diferente. Conchita creo que, al ser una exjugadora, me entiende bastante rápido. No necesitamos muchas palabras para tener esta complicidad. Trabajamos antes y ya había funcionado bien. Estoy feliz de tenerla en mi equipo", agregó.

De todos modos, no olvida que Kerber, exnúmero uno del mundo, "es una jugadora con mucha experiencia". "Tiene tres 'Grand Slams' y un juego muy sólido. Voy a tener que traer mi mejor juego sin importar con quién juegue. Son los cuartos de final de un 'Grand Slam' y de cualquier manera va a ser difícil", recalcó la de Caracas.

"Da la sensación que he tenido que lidiar con muchas cosas. Comencé sin sentirme bien, pensando que había trabajado duro en la pretemporada y empezar un 'Grand Slam' sin sentirse bien, no es una buena sensación. Simplemente me he ido adaptando, cómo estaba mi cuerpo, cómo eran mis partidos. Estoy contenta de cómo estoy lidiando con esto en un torneo tan largo", relató sobre sus sensaciones hasta estos cuartos de final.

Finalmente, Muguruza dejó claro que su actual ranking (32) no le importa, "Siento que es solo una señal de probablemente los últimos resultados. Ni siquiera sé el ranking de las que estoy jugando, yo sé quienes son. El ranking no me afecta tanto y, por supuesto, cuanto más alto eres, es mejor. Pero sí, ya no es tan importante para mí después de estos años", sentenció.