Muguruza: "El tenis femenino es intrigante, lo que pasa en el masculino no es lo normal"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza calificó de "intrigante" el circuito femenino de tenis y aseguró que "no es normal" lo que ocurre en el masculino, donde tres jugadores copan casi todos los triunfos, además de destacar la ausencia de favoritas para el WTA Finals que arranca este miércoles en Guadalajara (México).

"Lo normal no es lo que está pasando en el circuito masculino. Tres tenistas ganan al mismo tiempo y acumulan 60 'Grand Slams'. Esto no se va a ver nunca más. El tenis femenino está en una posición diferente, no hay una estrella por encima del resto y eso es genial. El resto del deporte debería ser así porque habría más competitividad", indicó en la rueda de prensa previa a su debut en el 'torneo de maestras'.

"El tenis femenino es intrigante y nunca sabes quien va ganar, hay siempre sorpresas como por ejemplo en el último US Open donde dos adolescentes jugaron la final del torneo casi más grande del tenis. La tenista que juegue bien y tenga más ganas esa semana se lleva el trofeo", añadió Muguruza, que calificó de "muy bueno" su año 2021.

"Ha sido un año muy bueno, he ganado dos torneos, he jugado finales... por suerte en 2020 pude mantener la actividad física para no alejarme tanto de la vida de atleta, hice una buena preparación con mi equipo y eso no afectó este año. Entrené mucho tiempo pese al parón y lo he notado, sobre todo al comienzo con mucho nivel y mucho ritmo. En general, estoy contenta porque ha sido un año excelente", apuntó.

"He crecido respecto a los dos últimos años en los que no pude clasificarme para este torneo. Y este año he vuelto donde quería estar. No pienso en el crecimiento del futuro, pienso en que ya he crecido en relación a donde estaba. Quiero acabar el año en la mejor posición posible. He tenido muy buenas victorias y ganar dos torneos no es fácil porque parece que cada semana gana una jugadora diferente. Ha sido un año bonito y especial con mi equipo", sentenció.

Preguntada por la importancia de haber jugado este torneo, Muguruza -que tendrá un inicio "fuerte" ante Pliskova, afirmó que "la experiencia en este campeonato -quizá- no es tan importante". "El formato 'round robin' da muchas opciones de clasificarse, pero ser debutante o tener experiencia no influye tanto como en un 'Grand Slam' u otro torneo diferente", indicó.

"Quizá sea un torneo más abierto porque no hay una clara favorita y también por la altura. Nunca he experimentado tanta altura, lo máximo que habré jugado es a 600 metros, pero aquí es más del doble. Cada día me encuentro mejor y reconozco que el primer día aluciné con las condiciones. Será un torneo especial, una vez en la vida, y a ver si mañana saco la mejor versión de mí misma. Estar entre las ocho maestras ya es especial", admitió.

Además, la hispano-venezolana tiene claro que si el tenis masculino español no tiene a ningún representante en el torneo de maestros es una muestra de que "ha ido por ciclos". "Primero los chicos, luego las chicas y ahora nos toca otra vez a nosotras. Estar aquí las dos (Paula Badosa y ella) significa que el tenis español está por todo lo alto. Hacía 21 años que no teníamos dos tenistas es impresionante. Ojalá podamos mantenernos aquí y en la élite del tenis", zanjó.

En otras cuestiones, Muguruza dijo que siguió de cerca la FedCup pese a estar ausente. "He seguido los partidos, los he visto por Teledeporte, es una competición difícil, se han quedado ahí cerquita, he visto debutantes jugar, es emocionante y lástima no haber estado allí", dijo.

"También por Carla Suárez, que era su último torneo, pero yo me he despedido de ella todo este año en todos los torneos. Por eso no va a faltar. Me lo he perdido esta vez porque las condiciones era difíciles para jugar los dos eventos. Y será el año que viene", sentenció Muguruza, que se deshizo en elogios con la organización mexicana.

"México ha hecho una gran apuesta por apoyar el tenis, por hacerse cargo de este torneo, es casi el más importante del año, requiere muchísimo trabajo y muchas cosas que planificar. Es un paso importante para México y para todo Latinoamérica. Espero que el resto de países sigan este ejemplo de valentía. Cualquier detalle o necesitamos están muy involucrados. Todo el mundo está muy impresionado con el trabajo realizado en solo dos meses aquí en Guadalajara", finalizó.