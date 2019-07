Nadal: "Ahora me viene un gran sacador y tengo que estar preparado para aguantar"

Publicado 08/07/2019 21:57:45 CET

08 July 2019, England, London: Spanish tennis player Rafael Nadal celebrates victory after defeating Portugal's Joao Sousa during their men's singles round of 16 match on day seven of the 2019 Wimbledon Grand Slam tennis tournament

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal, que este lunes avanzó a cuartos de final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, tras ganar al portugués Joao Sousa (6-2, 6-2, 6-2), se ha mostrado satisfecho de estar haciendo "muchas cosas bien" durante el torneo, pero ha advertido de que ahora se enfrentará a un "gran sacador" como el estadounidense Sam Querrey y que tiene que estar "preparado para aguantar".

"Cuando empiezas por delante en el marcador, y más en una superficie como esta, te da confianza. Así como en tierra haces un 'break' y el set continúa estando completamente abierto, aquí si haces un 'break' y estás sacando bien mentalmente estás un paso por delante. Soy consciente de que no va a ser así todo el rato. Ahora me viene un gran sacador y tengo que estar preparado para aguantar igual que lo estuve ante Kyrgios", señaló en rueda de prensa.

Sobre sus opciones para avanzar a semifinales, el balear fue optimista. "Si estoy jugando bien, siempre. Después, lo que pase no se puede predecir. Preparado estoy, si las cosas van a ir bien o menos bien no lo sé. La realidad es que mi objetivo a principio de semana era hacer un torneo competitivo, lo conseguí, y encima cada día he dado pasos adelante, más adaptado a la superficie. He jugado algunos partidos muy buenos", afirmó.

Además, recordó que ha tenido "un cuadro bastante difícil". "Cuando sale el sorteo, todos coincidimos en que me nunca me había tocado un cuadro tan complicado en Wimbledon. La segunda ronda fue muy complicada; la tercera, a priori, también lo era... Si los partidos no han sido tan ajustados a nivel de marcador es porque quizás he hecho muchas cosas bien. Prefiero estar en esta situación que sufriendo cada día", apuntó.

Por otra parte, Nadal fue bastante crítico con sus primeros servicios. "El porcentaje es un 57%, el otro día fue del 70%. No es que no me haya gustado, es que sacaba un poquito peor que el otro día el primer saque. Aunque haya hecho alguna doble falta, sí he sacado muy bien el segundo saque, he cambiado muy bien las direcciones. He jugado muy bien con el segundo saque", señaló.

"Al final, no todo son estadísticas, también está la sensación personal; desde el fondo me he sentido genial, he pegado muchos golpes buenos, he cortado bien. Así como el otro día, cuando me ponía para sacar tenía la sensación de que acertaría, hoy tenía un poquito menos de precisión con el primer saque. Por el resto de cosas, ha sido todo muy positivo", continuó.

Por último, analizó la trayectoria de Joao Sousa durante el torneo. "Es un jugador muy competitivo; cuando coge una dinámica positiva de ganar partidos es un jugador muy peligroso, siempre lo demuestra. Aquí ganó a Cilic en tres sets. A veces tiene momentos irregulares durante el año y quizás no ha acabado de estar más arriba en el ranking, pero es un jugador que siempre ha ido dando pasos adelante", finalizó.