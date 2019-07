Nadal arrolla a Tsonga y alcanza los octavos de Wimbledon

Actualizado 06/07/2019 22:34:59 CET

El español se medirá ahora con el portugués Sousa

Federer muestra también galones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal ha alcanzado los octavos de final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de imponerse con comodidad y rapidez este sábado al francés Jo-Wilfried Tsonga (6-2, 6-3, 6-2), misma autoridad que demostró el suizo Roger Federer.

En el cierre de la primera semana en el All England Lawn Tennis & Croquet Club, el balear continúa mejorando prestaciones en el que supone su estreno en hierba este año. En solo una hora y 48 minutos, cerró su enfrentamiento ante el número 72 del mundo, que fue incapaz de generar ni una ocasión de rotura ante el español.

De hecho, la solidez con su saque fue clave para un Nadal que exhibió su mejor versión en la pista central, con un surtido variado de golpes y preciso tanto desde el fondo de la pista como en las subidas a la red. En el cuarto juego, firmó un primer 'break' con el que encarriló el parcial inaugural, cerrado con otra rotura en su segunda oportunidad del partido.

Tras ello, el número dos del mundo no flaqueó y mantuvo el nivel en la segunda manga. Aun así, tuvo que esperar hasta el sexto juego para quebrar el servicio de su adversario, que tras eso se defendió de dos bolas de set para el balear con su saque. No pudo hacer nada, sin embargo, con el manacorí sirviendo, que puso fin al parcial con un 40-0.

Un 5-1 dejó casi atada la victoria en el tercer set para el bicampeón de Wimbledon (2008 y 2010). Tsonga se resistió y sobrevivió hasta a tres pelotas de partido, pero la muralla cayó en cuando Nadal se puso al servicio. El de Manacor abrirá la segunda semana del 'grande' londinense ante el portugués Joao Sousa, quien completó los cruces de octavos ganando un duro encuentro a cinco sets contra el británico Daniel Evans.

Por la tarde, Federer emuló a Nadal con un nivel inalcanzable para su rival, un Lucas Pouille que pese a jugar un gran partido no logró ni apuntarse un set (7-5, 6-2, 7-6(4). El de Basilea, primer tenista que logra 350 victorias en 'Grand Slam', compite con todo en busca de su noveno título en Wimbledon. En octavos se medirá con Matteo Berrettini.

Los 29 errores no forzados del francés por los 14 del suizo fueron una gran diferencia, como la calidad que supo sacar Federer en los momentos clave. Pouille tuvo sus opciones, pero solo aprovechó una de las cuatro bolas de 'break' y fue en el segundo set con 4-0 en contra. Pese a ir a remolque el francés no tiró la toalla, aunque el suizo no dio tregua en la muerte súbita del tercer set.