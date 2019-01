Nadal: "Cada día que pase hará que me sienta mejor y con más confianza"

Publicado 14/01/2019 11:30:06 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró satisfecho por su primera victoria "desde hace un tiempo" tras su estreno en el Abierto de Australia y que le dará la oportunidad de jugar otro partido para ir sintiéndose "mejor" y "con más confianza".

"Es normal que los comienzos en los torneos sean duros, pero cada día ayuda y cada día hará que me sienta mejor y con más confianza, así que es una importante victoria. Es la primera desde hace un tiempo y me da además la oportunidad de seguir de nuevo en la pista y es lo que necesito", apuntó Nadal tras su victoria ante James Duckworth.

Además, resaltó que "no es fácil regresar después de muchos meses contra un rival que jugó súper agresivo cada pelota". "Salió a la pista con la determinación de no golpear más de dos pelotas seguidas desde la línea de fondo y no jugando de la forma que yo entiendo el tenis, y fue duro", advirtió.

De todos modos, el balear aclaró que eso "no es un punto negativo en ningún caso" sobre el de Sidney. "Salió a la pista probablemente para hacer algo que le funciona bien y que le diese algunas oportunidades. Jugó con inteligencia y bien", recalcó.

"Mi servicio funcionó bien, no sé mi porcentaje, pero me dio muchas buenas posiciones después de sacar con primeros. Me sentí sólido con el segundo, en líneas generales estoy feliz con la victoria ante un rival muy difícil de jugar. Estoy feliz por todo", celebró el segundo cabeza de serie en Melbourne.

Finalmente, Nadal reconoció que fue "triste el no poder jugar en Brisbane por culpa de un pequeño tema en la pierna". "Pero eso pasa, especialmente cuando estás volviendo a jugar, siempre hay diferentes dolores que aparecen por un momento en las primeras semanas", recordó.