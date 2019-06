Nadal: "El camino a seguir es el del comienzo de partido"

Publicado 31/05/2019 21:24:10 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que "el camino a seguir" en Roland Garros es el mostrado en el "comienzo de partido" ante el belga David Goffin (6-1, 6-3, 4-6, 6-3), y ha valorado la experiencia que le aportan "este tipo de pruebas", teniendo que reponerse a un set perdido en su superficie preferida.

"Necesito este tipo de pruebas. Creo que más o menos sé dónde estoy. Así como el comienzo ha sido fantástico, que he estado moviéndolo para todos los lados y mi bola dañaba mucho, hubo un momento en el que mi bola ya no hacía tanto daño", señaló a Eurosport tras el duelo en el torneo parisino.

"No sé si he perdido un poquito más de pista, he empezado a restar más corto y creo que él me cogía la iniciativa con las dos primeras bolas; es muy talentoso, muy rápido, y coge muy bien la pelota delante. Me ha faltado un poco jugar largo y de cambiar más veces al paralelo", añadió.

Así, el balear considera que el inicio del duelo debe ser su referencia para próximas citas. "Tengo claro que el camino a seguir es el del comienzo de partido, que ahí sí que es difícil que los otros puedan desarrollar su juego. Estamos jugando los torneos más importantes del mundo y con los mejores jugadores del mundo, cuando bajas un pelín todo se complica un poquito más", apuntó.

"No es que haya bajado de intensidad como el otro día, simplemente es que él también ha apretado. Es verdad que ahora está en el ranking un poquito peor, pero es de los mejores jugadores del mundo, porque ha sido capaz de ganar a todos", concluyó.