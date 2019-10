Nadal celebra el regreso a las pistas del británico Barney Fitzpatrick entrenando junto a él

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista británico Barney Fitzpatrick ha celebrado su retorno a las pistas tras superar una dura lesión entrenando con el español Rafa Nadal en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor (Islas Baleares).

After 4 years of having back problems and getting diagnosed with a stress fracture, our #RNAPlayer Barney Fitzpatrick was able to play injury free... and what a better way to start hitting again than with @RafaelNadal himself! VAMOS?? pic.twitter.com/SI47juaHsh