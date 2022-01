Nadal: "Djokovic es libre para tomar sus propias decisiones, pero hay consecuencias"

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que siente la situación por la que está pasando el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, aislado en un hotel mientras se decide si se le niega la entrada en Australia, y ha explicado que aunque es "libre para tomar sus propias decisiones" debe saber que todo tiene "consecuencias".

"Creo que si quisiera, estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema. Él tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero luego hay algunas consecuencias", señaló en rueda de prensa.

Hace unas horas, el gobierno de Australia impidió el ingreso al país de Djokovic, nueve veces ganador del Abierto australiano, al no tener en regla el visado y "no cumplir" la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto 'aussie', primer 'Grand Slam' de la temporada.

Según Nadal, que pasó recientemente el coronavirus pero fue autorizado para competir en Melbourne Park, a Djokovic le habría facilitado la vida haberse vacunado. "Es normal que la gente aquí en Australia se sienta muy frustrada con el caso porque han pasado por muchos confinamientos muy duros y mucha gente no ha podido volver a casa", indicó.

"Lo único que puedo decir es que creo en lo que dice la gente que sabe de medicina, y si la gente dice que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunarnos", dijo. "Pasé por la COVID-19. Me han vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema para jugar aquí. El mundo, en mi opinión, ha sufrido demasiado como para no seguir las reglas", añadió.

Aun así, el balear lamenta por lo que está pasando Djokovic. "Por supuesto, no me gusta la situación que está pasando. De alguna manera, lo siento por él. Pero al mismo tiempo, él conocía las condiciones desde hace muchos meses, así que toma su propia decisión", finalizó.