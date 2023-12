Nadal: "Estar en Brisbane es una victoria"

BRISBANE (AUSTRALIA), 29 Dic. (dpa/EP) -

El tenista español Rafa Nadal afirmó este viernes que se siente "mucho mejor" de lo que esperaba "hace un mes", pero que no espera demasiado sobre su vuelta a las pistas tras casi un año sin jugar salvo sentirse "competitivo" y "dar lo mejor", confesando que ya poder competir en el torneo de Brisbane (Australia) es "una victoria".

"Me siento bien, no me puedo quejar. Hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes", subrayó Nadal tras un encuentro con aficionados en Brisbane donde estos días hará su reaparición en el ATP 250 que acoge la ciudad.

De todos modos, el balear dejó claro que ahora la resultad "imposible pensar en ganar torneos". "Pero lo realmente posible es intentar disfrutar de la vuelta a las pistas. No espero mucho, sinceramente, lo único que espero es poder salir a la pista, sentirme competitivo y dar lo mejor de mí", advirtió.

"Va a ser un proceso difícil al principio. Al final, es un año sin estar en una pista de tenis y solo llevo el último mes entrenando con muy buena intensidad. No digo que nada sea imposible, pero estar aquí es una victoria", recalcó el ganador de 22 'Grand Slams'.

El exnúmero uno del mundo no se ha fijado "objetivos a muy largo plazo". "No me veo jugando durante mucho tiempo", admitió. "Quiero intentar darme la oportunidad de ser cada vez más competitivo a medida que avanza la temporada. No soy el jugador que intenta predecir qué tipo de cosas pueden pasar en el corto plazo, y es aún más difícil en un período de tiempo mediano", puntualizó al respecto.

"La forma en la que necesito abordar este proceso es aceptando la adversidad y que las cosas no van a ser perfectas al principio. Sólo tengo que mantener la actitud correcta y el espíritu de trabajo todos los días", añadió Nadal.

El tenista español se sintió agradecido por el cariño que recibió de los aficionados. "Creo que en los momentos en que las cosas no van bien, por supuesto que el apoyo de la gente ayuda a seguir adelante. Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todos lados y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí", recordó.

"Por supuesto, cuando no estás en la pista, te pierdes algunas cosas.

Al final, esto es algo que hice casi toda mi vida y cuando no puedes competir, por supuesto que extrañas la competición, a los aficionados, jugar en los mejores estadios, el salir y ver la pista llena, pero lo que más eché de menos probablemente fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para disfrutar e intentarlo", sentenció el de Manacor.