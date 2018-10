Nadal: "Ganar en Toronto me permitió descansar, me hago mayor"

Publicado 24/08/2018 22:27:04 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal no ve "un favorito claro" para el US Open que comienza la próxima semana, donde defiende título y debutará ante su compatriota David Ferrer, al tiempo que explicó la importancia de poder descansar tras una buena semana con el título en Canadá, pendiente de cuidar su físico y dosificar fuerzas.

"Yo creo que no hay un favorito claro. Incluso cuando unos piensan que alguien es el favorito, desde dentro no es así. Por supuesto, Djokovic y Federer lo están haciendo muy bien. Especialmente porque les gusta la pista dura. Ya veremos qué pasa", indicó este viernes en rueda de prensa en Nueva York.

El número uno del mundo valoró lo bien que marcha su año, a pesar de que comenzó tarde por lesión, y la importancia de llegar fresco gracias a saltarse Cincinnati. "Está siendo un año bueno claramente. Desde que volví he estado jugando bien y ganando muchos partidos. Ganar en Toronto me dio la posibilidad de descansar un poco, que me hago mayor", afirmó el balear.

Nadal, que este año ha levantado cinco títulos y lleva una racha de 40-3 en victorias-derrotas, valoró su intención de alargar su carrera al máximo posible con esos descansos. "Me cogí esa semana después porque hay que dosificar al cuerpo para jugar cuanto más se pueda. Descansé, entrené y aquí estoy", comentó, antes de referirse al ambiente del último 'grande' de la temporada.

"Entrenamos todos los día para tratar de estar listo cuando comience el torneo. La atmósfera en Nueva York es difícil de comparar con cualquier otro sitio. Me encanta la sesión nocturna y la conexión con la gente. Siempre me siento muy cómodo aquí", apuntó, al tiempo que valoró las posibles sorpresas en Nueva York.

"Nunca se sabe. Cuando hay gente joven nunca sabes el potencial que pueden dar. Pueden proponerse algo diferente y subir el nivel rápido. Zverev de alguna manera tiene que dar un paso adelante que ya está dando. Shapovalov, Kyrgios, Isner, son ese tipo de jugadores con los que puede pasar cualquier cosa", explicó.