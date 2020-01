Nadal: "He empezado el partido sin buscar grandes cosas"

Publicado 21/01/2020 10:30:58 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró satisfecho con su debut victorioso este martes en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' del año, ante el boliviano Hugo Dellien, aunque empezó el partido "sin buscar grandes cosas" y sólo logró jugar "con menos miedo y mucho más suelto" en el tercer set.

"He empezado sin buscar grandes cosas y he intentado no cometer muchos errores, jugar fácil e intentar ir cogiendo ritmo. Me he podido distanciar en uno de los sets, aunque es cierto que he jugado otro bastante regular", confesó Nadal al micrófono de Eurosport.

De todos modos, su mejoría se confirmó en el tercer set donde "todo iba más rodado y había que ponerle la intensidad que correspondía y jugar con menos miedo y mucho más suelto". "También me ha servido para practicar golpes más agresivos y distintas cosas que pueda necesitar durante el torneo", señaló.

Además, el balear aseguró que ha "influido un poco" en su preparación su paso por la ATP Cup. "Los primeros días han sido algo menos intensos de lo que habitualmente hacemos y es cierto que llegué un poco cansado. Aparte de muchos partidos, fueron muchos días en los cuáles todos e hizo largo", apuntó.

"Mentalmente se me hizo algo larga la competición y hemos tenido que bajar el ritmo al llegar aquí e ir poco a poco. El comienzo ha sido algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pero estamos contentos", sentenció el número uno del mundo.