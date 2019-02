Nadal: "A Kyrgios le falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo"

Publicado 28/02/2019 10:37:24 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró decepcionado por su eliminación de este miércoles en la segunda ronda del torneo de Acapulco (México) y pese a "felicitar" al australiano Nick Kyrgios, un jugador "con un talento descomunal", cree que le "falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo".

"No creo que él intente sacar de quicio a nadie, hace su 'show'. Tiene un talento descomunal y hoy le ha salido bien y ha ganado, pero cuando uno se dedica a hacer este 'show', al final, con talento para ganar 'grandes' y estar en primeras posiciones, está donde está por algo", señaló Nadal en rueda de prensa tras el partido.

El balear recalcó que el australiano es "muy peligroso", pero que en su carrera "le ha faltado continuidad". "Y por algún motivo será. No creo que sea un mal chico, creo que es un buen chico, pero le falta un poco de respeto para el público, el rival y para sí mismo. Hoy hay que felicitarle y le deseo lo mejor", subrayó.

De todos modos, dejó claro que a él no le saca "nada de quicio". "Llevo 'tropecientos' años en el circuito y un chico haga cosas extrañas me va a despistar, otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido", recalcó el número dos del mundo, que aseguró que "muy molesto" era la "palabra adecuada" para reflejar su estado de ánimo. "Estoy con una sonrisa en la boca y acabo de perder hace cinco minutos", advirtió.

"Lo que ha ocurrido en los últimos cinco minutos refleja un poco lo que ha sido el partido. En el segundo y tercer sets he tenido dos 0-40, otro juego con 0-30 y dos puntos claros para ganarlos, han sido muchas cosas, creo que ha sido uno de estos días que no tocaba ganar y en todo momento creo que he jugado para ganar", opinó del partido.

Para Nadal, Kyrgios, en comparación con él, tuvo "oportunidades mínimas". "Pero ante un jugador que saca de esta manera, estás expuesto a unos riegos que te llevan a un resultado final no esperado si uno no aprovecha las oportunidades que tiene, que en mi caso han sido muchas", lamentó.

"He perdido el partido sin que me hiciera ningún 'break' y sin conceder muchas oportunidades, pero han sucedido muchas cosas extrañas, parecía muy lesionado, luego en perfecto estado. Suelo ser crítico conmigo mismo y mi crítica es la de haber jugado un poco mejor en algunos momentos. De diez partidos como este, mínimo ocho los tengo que ganar. Era una semana importante porque llevaba tiempo sin competir y perder así cuando lo he tenido ganado infinitas veces me deja triste", prosiguió Nadal, cuya mano dañada en los días previas está "perfecta".

Ahora, espera volver a Acapulco, una cita que siempre tiene "marcada" en su calendario, aunque no lo hará con espíritu de revancha. "No creo que sea positivo y yo intento estar lejos de las cosas que no son positivas, tengo que asumir con calma las cosas que suceden", sentenció.