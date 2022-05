Nadal: "Nunca lo he dicho así, pero quedan tres semanas para París"

El tenista español reconoce que Madrid le viene "justillo" en preparación tras romperse una costilla

"En medio de la temporada los parones son muy malos"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal confesó este domingo que el Mutua Madrid Open le "viene justillo a nivel de preparación" aunque recuperado de su lesión de costilla hace seis semanas, "un parón muy malo" en la parte más importante de su temporada, una gira de tierra que este año reconoce desde ya que tiene su mirada en Roland Garros.

"Estoy bien, recuperado de la lesión. Hablando de mi tenis y mi preparación es otra historia. Cualquiera que se haya roto una costilla sabe lo que limita y lo que duele, especialmente en las primeras semanas", dijo el cinco veces campeón en la capital, en su primera rueda de prensa en La Caja Mágica.

El jugador balear se rompió una costilla en la semifinal de Indian Wells, perdió la final maltrecho y después tuvo que parar completamente. "No podía ni dormir bien, pero poco a poco pude ir al gimnasio. No es una lesión muy importante, pero es verdad que no me dejó hacer nada. Intenté no moverme mucho, recuperarme lo más rápido posible, así que estuve cuatro semanas sin entrenar", afirmó.

"Empecé hace dos semanas con media hora al día, muy suave. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Todavía tengo un par de días para recuperar más. Todavía tengo algún altibajo, será una semana dura, seguro. Las cosas no irán a la perfección pero solo hay que luchar", añadió un Nadal que explicó lo malo de un parón ahora.

El campeón de 21 'grandes' ya regresó de seis meses de inactividad en 2022 con una racha increíble de 20 victorias, con los títulos de Australia, Melbourne y Acapulco. Sin embargo, en mitad del año, recuperar ese nivel es más complicado, con lo que Nadal confesó que ahora mismo está en una especie de pretemporada.

"Lo que pasó en Australia fue casi un milagro, estamos en una situación diferente. Con la lesión en la costilla no pude hacer preparación y ahora la estoy haciendo, por eso hago hoy doble sesión y anteayer..., me tomo estos días un poco como pretemporada. Sin pensar en que este torneo a lo mejor me viene muy justillo, es una realidad a nivel de preparación", explicó.

Nadal apuntó que apenas empezó a sacar hace un par de días y, dada su situación, no le queda otra que pensar en ir poco a poco, con un objetivo más a largo plazo y grande como es Roland Garros. "Hay que tomarlo un poco de esta manera, alabar todas las cosas positivas que vengan, si es alguna victoria fantástico, pero un poco de paciencia. Empecé a sacar prácticamente aquí en Madrid. El saque es lo que he empezado más tarde", apuntó.

"Tengo unas semanas para ponerme en forma. Nunca lo he dicho así, porque para mí todos los torneos son muy importantes, y más en esta parte de la temporada. No os voy a engañar, ha sido duro no poder jugar en Montecarlo y Barcelona, y llegar aquí justillo. Pero me quedan tres semanas para París y desgraciadamente este año sí me lo tengo que tomar así. Estoy feliz de cómo había empezado el año pero después de cinco meses sin jugar, con todo lo que había costado al nivel que estaba, que me rompa la costilla tiene narices", añadió.

"Ha sido un parón importante, muy malo por el momento de la temporada, pero no soy mucho de lamentarse. No queda más que mirar hacia delante, con ilusión y determinación. En medio de la temporada los parones son muy malos, los demás han seguido y cuesta un poco más. Es un reto para mí y espero estar listo", insistió.

Por otro lado, Nadal calificó de "injusta" la decisión de Wimbledon de prohibir la participación a tenistas rusos y bielorrusos por la guerra de Rusia contra Ucrania, y afirmó que la ATP está estudiando medidas a tomar. "Muy injusto de cara a mis compañeros. Poco pueden hacer ellos, qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento mucho por ellos y ojalá no fuera así. Esto es lo que hay, veremos lo que sucede", dijo.

"Vamos a ver lo que sucede, si los jugadores tomamos algún tipo de decisión al respecto. Cuando el Gobierno pone unas medidas, hay que seguirlas. El Gobierno da una recomendación y Wimbledon toma la decisión más drástica posible sin estar obligado. Tendremos que ver las medidas que se toman, es una cosa muy injusta pero desgraciadamente en este momento hay tanta desgracia que lo que ocurra en nuestro deporte no tiene ninguna importancia cuando hay tanta gente sufriendo y muriendo", terminó.