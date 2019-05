Nadal y su 'rosco' a Djokovic: "Probablemente no vuelva a suceder"

Alfredo Falcone/Lapresse via ZUM / DPA

El tenista español Rafa Nadal se ha mostrado "más feliz por el título que por ganar a Novak" Djokovic en la final del Masters 1.000 de Roma, donde ha conseguido endosarle un 6-0 en el primer set a su rival, algo que "probablemente no vuelva a suceder".

"Estoy más feliz por el título que por ganar a Novak. Estoy especialmente feliz porque el nivel ha sido muy alto", expresó Nadal tras conquistar el torneo italiano por novena vez en su carrera y segunda consecutiva.

"Lo que más me importa es este trofeo. Roma es uno de los torneos más importantes del año, es una gran parte de la historia de nuestro deporte. Poder ganar aquí de nuevo es lo principal", apuntó tras levantar su primer título del año.

En cuanto al llamativo 'rosco' del primer set, el balear dijo que no le importa "ganar 6-0 ó 6-4, siendo honesto". "Solo es una anécdota. Jugué un gran primer set en todos los aspectos: sin errores, jugando agresivo, cambiando de dirección. El 'rosco' no es habitual y probablemente no vuelva a suceder", dijo.