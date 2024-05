MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se clasificó este lunes para los octavos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que se está disputando en la Caja Mágica, tras superar al argentino Pedro Cachín en un duro partido decidido en tres sets (6-1, 6-7, 6-3) y de más de tres horas de duración.

El jugador balear tuvo más trabajo del esperado ante un rival que fue de menos a más y que puso a prueba el físico del ganador de 22 'Grand Slams', que se medirá ahora este martes por un puesto en los cuartos de final al checo Jiri Lehecka, trigésimo favorito. Será su cuarto partido seguido, algo que no vivía desde el US Open de 2022.

El exnúmero uno del mundo se topó con la resistencia de Cachín, pero nunca estuvo realmente en peligro de caer eliminado seguramente contra todo pronóstico, sobre todo después de su victoria del sábado ante el australiano Alex de Miñaur. El español jugó tres mangas y, aparentemente, no se resintió en su castigado físico, una buena noticia de cara a continuar dando pasos adelante hacia el futuro.

El arranque de Nadal en una vez más abarrotada Manolo Santana fue óptimo. El manacorí rompió el primer servicio de su rival y se asentó mucho antes que el jugador sudamericano, 91 del mundo, con más seguridad en los largos peloteos que ya comenzaron a vislumbrarse entre dos 'terrícolas'.

El exnúmero uno del mundo no tardó en lograr una ventaja aún mayor para encarrilar la primera manga. El 'drive' empezó a funcionar y a ser un martirio para un Cachín que no le cogía el pulso al partido y que 'regalaba' demasiados puntos. Una tercera rotura finiquitó el set, eso sí de buena duración (46 minutos) para las piernas de Nadal, autor de 13 ganadores.

Sin embargo, el argentino no quiso ser un mero invitado a la 'fiesta' y acertó a liberarse para endurecer el duelo. Le ayudó lograr su primer rotura y ponerse por delante en el partido porque poco a poco sus golpes desde el fondo empezaron a hacer mucho más daño al de Manacor, ahora sí incómodo en el encuentro por primera vez.

Aún así, el cinco veces campeón en Madrid pudo recuperar la rotura rápidamente, pero esta vez Cachín no sólo no se lo permitió con dos buenos saques sino que fue capaz de volver a quebrar a continuación para llevar la incertidumbre de forma definitiva a la grada tras un sensacional revés a dos manos y un gran 'engaño' con la muñeca cerca de la red.

NADAL REACCIONA

Pero a partir de ahí, el partido volvió a cambiar de escenario. Nadal, fiel a su carácter, no se dejó llevar y no se desconectó de la manga pensando en reservar fuerzas. Recuperó poco a poco su solidez desde el fondo para recuperar un 'break' y acechar a su rival, al que perdonó en el octavo juego para ponerle cerca de un tercer parcial.

Cachín no logró superar la tensión de este momento y avivó el ánimo de la grada tras perder su decisivo saque en un largo juego donde tuvo dos bolas de set. En un momento de 'locura', el argentino rompió fácilmente el saque para ponerse 6-5 arriba, pero lo perdió en blanco para jugar un 'tie-break' ante una Manolo Santana entregada a su ídolo.

La 'muerte súbita' fue fiel al desarrollo del set. Cachín lo encarriló (4/1 y dos saques), pero no lo aprovechó y Nadal tampoco estuvo fino. El argentino, con un tremendo 'passing' sobre una subida tras saque del español, alargaba por fin un encuentro que volvió a tener pronto color del balear, de nuevo por delante con un rápido 'break'. El argentino no se quiso dar por vencido, levantó un 15-40 y volvió a quebrar para devolver la igualdad al choque, por poco, porque Nadal, que dio la sensación de más frescura, volvió a romper y ya no desperdició su ventaja para darse una vida más en la Caja Mágica.

Por otro lado, también avanzó a los octavos de final el primer cabeza de serie del torneo, el italiano Jannik Sinner que ganó al ruso Pavel Kotov en dos sets, por 6-3, 7-5, aunque en la segunda manga su rival llegó a tener 5-3 y servicio para forzar un tercer parcial. El ruso Karen Kachanov será el siguiente obstáculo del campeón del Abierto de Australia.

Otro de los favoritos a llegar lejos y a pelear por el título como el noruego Casper Ruud, finalista en Montecarlo y campeón del Barcelona Open Banc Sabadell, tampoco falló tras eliminar con autoridad al británico Cameron Norrie (6-2, 6-4) y citarse con el canadiense Felix Auger-Aliassime. Más complicaciones tuvo el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, que necesitó remontar y tres mangas ante el estadounidense Sebastian Korda (5-7, 7-6, 6-3) y que ahora se enfrentará al kazajo Alexander Bublik.