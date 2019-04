Nadal: "Tengo la esperanza de volver a encontrar el camino de jugar bien y de ganar"

Publicado 24/04/2019 19:27:01 CET

Sobre el duelo con Mayer: "He estado flojo pero se ha conseguido el objetivo de ganar"

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha manifestado tras ganar al argentino Leonardo Mayer (6-7, 6-4 y 6-2) en su estreno en el Barcelona Open Banc Sabadell, en segunda ronda, que ha estado "flojo" y sin jugar un gran partido pero ha celebrado haber cumplido con el objetivo de ganar para seguir defendiendo el título, si bien ha reconocido estar pasando por momentos complicados y estar lejos de poder jugar bien y ganar.

"No muy bien, no he jugado un gran partido, he estado flojo. Se ha conseguido el objetivo, que era ganar. Esta es la realidad. A nivel de capacidad de aguantar he estado bien, con la actitud necesaria como para terminar ganando el partido. A nivel de juego hay cosas que hay que mejorar", reconoció en rueda de prensa.

En este sentido, varias lesiones y problemas varios hacen que esté viviendo "tiempos complicados", que entre otras cosas le hicieron perder la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo ante Fabio Fognini.

"Preocuparme me preocupan pocas cosas. Llevamos unos tiempos complicados, en los que uno no está igual que en otros momentos. Se acepta y se toma el camino que uno decida tomar para mejorar. En ese sentido, pues no he estado en mi mejor momento estas semanas, vuelvo a salir de un problema físico y han sido acumulados estos últimos tiempos", lamentó.

"Estas interrupciones terminan por afectar al nivel tenístico y mental y tienes que poco a poco recuperarte. Hay que dar pasos para estar mejor, y tras esa mejora personal vendrá la mejora tenística y general. No tengo duda de que volverá, o mejor dicho tengo la esperanza de que volverá porque duda siempre hay y es buena, te hace estar despierto. Tengo la esperanza de que volveré a encontrar el camino de jugar bien y de ganar", se sinceró.

Eso sí, aseguró no ser "creyente de varitas mágicas" ni de grandes cambios en poco tiempo. "Los cambios tienen que ser pausados y poco a poco. Los cambios muy rápidos no suelen ser buenos, aunque sean a bien, porque no los tienes asimilados. Hay que subir escalones sin pararse para ir asimilando las mejoras", argumentó sobre su nivel de juego actual y lo que espera de su futuro más inmediato.

"Hay que ir recuperando cosas que has perdido por varias cosas, no puedes subir escalones de cinco en cinco porque tienes que recuperar la esencia de cada escalón para que te genere la confianza que necesitas. Necesito subir esa escalera, tranquilamente y sin parar, pero necesito poder subir la escalera. Llevo meses que subo algunos escalones y luego vuelvo a bajar por motivos físicos. Ojalá pueda subir esa escalera", apeló.

DUELO ESPECIAL CONTRA FERRER

La tercera ronda le llevará a medirse a su "muy buen amigo" David Ferrer, invitado por el torneo para despedirse del Godó, en su penúltimo torneo ya que se retirará en Madrid. "Es un muy buen amigo, uno de los mejores jugadores que hemos tenido en nuestro deporte en los últimos 15 años sin duda. Es su último torneo aquí, será un partido especial, vamos a ver qué pasa", auguró.

"Las hipótesis al final no cuentan para nada. Es un tema de azar y ha tocado. Hemos jugado muchas veces, nos conocemos muy bien. Es un partido único, a la vez hemos tenido una historia conjunta muy bonita en este deporte y en este torneo", reconoció al respecto.

"Veremos qué pasa, es día para estar preparado para competir bien porque David ha jugado bien hoy, está con ilusión y con poca presión porque sabe que es lo último de lo último y le hace jugar más alegre y despreocupado, diría, y le da un extra", concluyó sobre el de Xàbia.