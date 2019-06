Nadal: "Thiem es el rival más complicado posible"

Publicado 08/06/2019 18:34:35 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal aseguró que Dominic Thiem, su rival este domingo en la final de Roland Garros, es "el más complicado posible" y que deberá estar al máximo nivel -como la temporada pasada- para poder conquistar su duodécimo título en París porque sino será "imposible ganar" al austríaco.

"Es el rival más complicado posible", aseguró el once veces campeón de la Copa de los Mosqueteros antes de la final. "En un partido así no puedes esperar un rival que no sea de máxima dificultad, ojalá no fuese de tan alta exigencia. Pero así es el deporte y así tiene que ser. Eso hace que el deporte sea más interesante", señaló el balear.

Nadal, que mantiene un balance favorable de 8-4 con el tenista austríaco, cedió con Thiem por última vez hace poco más de un mes en el Condé Godó de Barcelona. Por ello, el español sabe que tendrá que estar "muy preparado" para tener posibilidad de seguir reinando en la capital francesa. Sería el tercer título consecutivo y el duodécimo en su carrera.

"Espero estar preparado para competir a mi máximo nivel. Si lo consigo, confío en tener mis opciones porque estoy jugando bien. Si no lo consigo, soy consciente de que va a ser prácticamente imposible ganar", resumió antes de uno de los duelos que en las últimas temporadas se ha convertido en un referente de la arcilla. "Si juego bien, espero que mis posibilidades estén ahí, sabiendo que cualquier cosa puede pasar", añadió.

"Al margen de Federer, que lleva unos años jugando menos en pista de tierra, pero cuando juega todos sabemos su capacidad y potencial, Novak [Djokovic], Dominic [Thiem] y yo quizás hemos sido los que hemos tenido mejores resultados en esta superficie", continuó Nadal.

Preguntado por la posibilidad de lograr otro título más en el segundo 'grande' de la temporada, Nadal dijo que "de momento" tiene once. "Ya es una cifra muy complicada, se tienen que dar muchos factores para poder conseguirla", manifestó. "Si lo he hecho yo, que me considero una persona bastante normal, entiendo que vendrá alguien y también lo conseguirá. ¿Que es difícil y que se tienen que unir una serie de factores? Evidentemente tienes que tener las cualidades, pero también", dijo.

"Tienes que tener una carrera muy larga, porque para ser capaz de ganar once veces, como mínimo tienes que jugar once veces Roland Garros. Eso es complicado. ¿Lo veremos? Ojalá que sí. Los récords están para batirse y cuando ocurre se habla y se promociona nuestro deporte, que esto siempre es bueno", finalizó Nadal, que guarda un récord de 92 victorias en 94 partidos que ha disputado en Roland Garros.