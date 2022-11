Nadal y una última lección en 2022 para ser Maestro

El español debuta este domingo ante Fritz en las Finales ATP de Turín

Djokovic busca el récord de Federer con un sexto título

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal inicia este domingo las Finales ATP con su debut ante el estadounidense Taylor Fritz, dentro de un Grupo Verde en el que parte como favorito aunque tendrá que sacar su mejor versión sin rodaje los últimos cinco meses, en busca de alzar el gran título que falta en su palmarés como broche a un épico 2022.

"Me ha faltado ser mejor. Me he clasificado 17 veces, pero no he estado competitivo esas 17 veces. Me ha faltado ser mejor en pista cubierta, en condiciones rápidas. Históricamente ha sido la peor superficie para mí", dijo el balear el viernes en la presentación del torneo en Turín (Italia), recordando la semifinal perdida en 2020 ante Daniil Medvedev como su espinita más reciente.

El campeón de 22 'Grand Slam' no oculta tener sus puntos débiles, pero sin duda tiene otras muchas virtudes que, por matemática pura, bien pueden valer este año para proclamarse Maestro por primera vez y cerrar como número uno la temporada por sexta ocasión. El 2022 del balear se recordará por los regresos triunfales tras lesión.

Nadal, de 36 años, inició la temporada ganando los tres primeros títulos después de varios meses de inactividad, preocupado e intervenido en su lesión crónica en el pie izquierdo. El más gordo fue el Abierto de Australia, con una remontada increíble en la final ante Medvedev cuando iba 2-6, 6-7, 2-3 (0-40) abajo.

El 21º 'grande' del español dejó boquiabierto al mundo del deporte, pero meses después, el de Manacor conquistó el 22º, su 14º Roland Garros, tras confesar una vez triunfado que tuvo que hacerlo con el pie dormido por esa lesión crónica. La gira de tierra también estuvo marcada por la costilla rota en Indian Wells, donde cayó en la final precisamente con Fritz, lo que frenó su gran racha. Después fue otra vez el pie y el abdomen dos veces.

Nadal no pierde el tiempo cada vez que tiene que parar, aunque bien le duela y le desespere por momentos porque necesita sentirse en la rueda de partidos, pero es capaz de volver más fuerte. En Wimbledon tuvo que retirarse en semifinales, en el US Open volvió a tener ese problema abdominal y, entre su paternidad reciente y el reposo, son un puñado de partidos en cinco meses.

El último fue la derrota en París-Bercy ante Tommy Paul, donde el español pagó esa inactividad. Ahora, en Turín, con su hijo de compañía por primera vez en el Circuito, el balear confesó en la previa que ha podido entrenar bien, que se siente a gusto y que se ve con posibilidades. Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime completan el grupo del balear en busca de las semifinales.

Por el otro lado, Djokovic buscará hacer historia en el Pala Alpitour, igualar el récord de seis coronas del suizo Roger Federer, partiendo de un Grupo Rojo que comparte con el griego Stefanos Tsitsipas, campeón en 2019, el ruso Daniil Medvedev, Maestro en 2020, y el también ruso Andrey Rublev.

El de Belgrado sigue siendo el peligro número uno, campeón de Wimbledon para terminar de olvidar las penas de su deportación en Australia por el tema coronavirus. 'Nole' puso la máquina a funcionar ya en la tierra batida y, a pesar de no poder ir al US Open por no estar vacunado, no se ha olvidado de ganar.

El serbio cedió eso sí la final de París-Bercy, pero ganó los títulos 'indoor' de Tel Aviv y Astana. Los ocho mejores del año inician el clásico y bonito broche a la temporada, con la ausencia del defensor del título Alexander Zverev por lesión, al igual que el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, que se vio obligado a terminar la temporada en París-Bercy.