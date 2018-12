Nadal volverá a la Laver Cup de Federer en 2019

Publicado 13/12/2018 18:53:55 CET

El tenista español Rafa Nadal jugará la próxima temporada la tercera edición de la Laver Cup en Ginebra del 20 al 22 de septiembre, para formar parte del equipo de Europa junto al suizo Roger Federer, como ya hicieran en la edición inaugural en 2017.

La competición, que organiza la parte empresarial del genio de Basilea, medirá una vez más a Europa contra resto del Mundo, y contará con Nadal y Federer, que ya dejaron la imagen para el recuerdo de su partido de dobles ganado en 2017.

A través de un comunicado en su página web oficial, el torneo confirmó la presencia del tenista español, que actualmente se encuentra preparando su regreso en la próxima temporada tras lesión, para unirse a Federer en el mejor cartel posible del torneo, que en sus dos ediciones se ha apuntado Europa.

"No hay nada mejor para un capitán que citar tanto a Roger Federer como a Rafael Nadal para la Laver Cup de Ginebra. Juntar a dos de los mejores jugadores -y rivales- que el mundo del deporte ha visto, unidos en el mismo equipo es muy emocionante para nuestro deporte, y nos dará una mejor oportunidad de ganar la Laver Cup por tercer año consecutivo", dijo su capitán Bjorn Borg.

Además, Federer, promotor del evento, dejó las primeras impresiones de volver a contar con su amigo, los dos tenistas que más 'grandes' tienen en su palmarés con 20 y 17. "Nos divertimos mucho en Praga y será muy especial para mí formar equipo con él nuevamente en Suiza para intentar defender nuestro título", dijo.

Nadal no participó el año pasado en la Laver Cup por estar centrado en la Copa Davis, pero finalmente no pudo participar en la semifinal contra Francia, por caer lesionado en el US Open. El de Manacor ya deja claro su intención del próximo curso, teniendo un mes después la nueva final de la Copa Davis en Madrid.