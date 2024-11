Nick Kyrgios volverá a la competición en el torneo de Brisbane

LONDRES 15 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El tenista australiano Nick Kyrgios regresará a la competición un año y medio después como cabeza de cartel del torneo de Brisbane (Australia), puntuable para la ATP y que comienza el próximo 29 de diciembre, en preparación para el Abierto de Australia de 2025, según confirmó el evento, que le ha concedido una de sus invitaciones.

"Sinceramente, probablemente sea lo mejor que he sentido en dos años. Jugué ese año increíble en 2022. Luego, en las finales de Wimbledon y el US Open fue cuando empecé a sentir algunos problemas en la muñeca. Me reconstruyeron la muñeca y ahora me siento increíble. Era un 15 por ciento milagroso que volviera a jugar a este nivel y aquí estamos. Volver a jugar delante de mi afición va a ser fantástico", declaró Kyrgios en una entrevista concedida a '9News'.

La última aparición de Kyrgios en un 'Grand Slam' fue en el US Open de 2022, donde alcanzó los cuartos de final dos meses después de perder ante el serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon. El jugador de 29 años lleva sin jugar prácticamente desde octubre de 2022 porque en 2023 donde se tuvo que operar de la rodilla sólo disputó un partido, con derrota ante el chini Yibing Wu.

De todos modos, antes de este regreso en la pista dura de Brisbane, la vuelta 'no oficial' del jugador de Canberra, de 29 años, se produciría en un evento de la Liga Mundial en Abu Dabi, según indicó '9News'.