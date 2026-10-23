La Rafa Nadal Academy Kuwait alberga el Kuwait Major de pádel

La Rafa Nadal Academy Kuwait. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy Kuwait acogerá el Kuwait Major, perteneciente a la máxima categoría del circuito Premier Padel y organizado bajo el paraguas de la Federación Internacional de Pádel (FIP), y que disputa su cuadro principal del 26 al 31 de octubre.

El torneo, que arranca con las previas este viernes y originalmente de categoría P1, ascendió a Major por el aplazamiento del torneo previsto en Doha (Catar) y se celebrará en la Rafa Nadal Academy Kuwait, que ya albergó el Kuwait P1 de 2024 y el FIP World Cup Pairs de 2025, el Campeonato del Mundo por Parejas impulsado por la FIP.

Los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, partirán como primeros cabezas de serie del cuadro masculino, seguidos de sus grandes rivales, Ale Galán y Federico Chingotto, segundos favoritos y vigentes campeones del FIP World Cup Pairs, celebrado precisamente en Kuwait en 2025.

En categoría femenina, Gemma Triay y Delfi Brea liderarán el cuadro como primeras cabezas de serie, seguidas de Paula Josemaría y Bea González, Ariana Sánchez y Andrea Ustero y Claudia Fernández y Martina Calvo, que completan las cuatro primeras parejas favoritas.

"La llegada del Major supone un nuevo reconocimiento a la capacidad organizativa de un complejo deportivo que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del pádel en Oriente Medio. Desde su inauguración en febrero de 2020, la Rafa Nadal Academy Kuwait ha experimentado un crecimiento constante, convirtiéndose en escenario de importantes acontecimientos deportivos internacionales", destacó un comunicado de la Rafa Nadal Academy.

Inaugurada por el extenista Rafa Nadal hace seis años gracias a la colaboración con el grupo Tamdeen, la Academia de Kuwait nació con el objetivo de "trasladar a Oriente Medio la metodología de entrenamiento y los valores del proyecto original de Manacor". Así, el centro ofrece programas de formación de tenis y pádel para niños, jóvenes y adultos, "combinando el desarrollo deportivo con una filosofía basada en el esfuerzo, la disciplina y la superación personal".

"Con la llegada del Kuwait Major, la Rafa Nadal Academy Kuwait reafirma su compromiso con el crecimiento del pádel y continúa consolidando su protagonismo en el panorama deportivo internacional, contribuyendo a extender la metodología y los valores de Rafa Nadal por todo el mundo", concluyó el comunicado.