Rafa Nadal ya entrena en la hierba de Wimbledon

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal realizó este lunes su primera toma de contacto con la hierba de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y del que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo jugará, aunque su mensaje antes de viajar fue optimista.

Según publicó en un vídeo en sus redes sociales la organización del torneo, el doble campeón del 'grande' inglés realizó su primer entrenamiento después de aterrizar este mismo día en Londres para comprobar si sus buenas sensaciones de la semana pasada continúan.

Después de conquistar su decimocuarto Roland Garros y vigesimosegundo 'Grand Slam', el de Manacor se ha estado tratando su dolorido pie izquierdo a través de radiofrecuencia pulsada y parece que, de momento, va a poder volver a jugar en el All England Tennis tres años después ya que el coronavirus impidió la celebración de la edición de 2020 y no participó por lesión en la del año pasado.

"Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo. Las sensaciones son un poco extrañas porque de alguna manera me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar el pie, pero, a veces, se me duerme una parte del pie, a veces otra, y también me dan calambres. Según parece es algo normal y en teoría, al cabo de unas pocas semanas, el nervio se reorganiza y vuelve a enviar señales adecuadas, confiamos en que cuanto todo se reorganice las cosas vayan bien", señaló Nadal el pasado viernes donde aseguró que su "intención" era jugar el tercer 'Grand Slam'.