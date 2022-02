Roberto Bautista mantiene su racha en su estreno Dubai

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista alargó su racha victoriosa en su estreno de este martes en el torneo de Dubai, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, mientras que Jaume Munar y Carlos Taberner debutaron también con éxito en la tierra batida de Santiago de Chile.

El castellonense conquistó el pasado sábado el título en Doha y comenzó su siguiente objetivo con una sólida victoria ante el francés Arthur Rindkernech, al que batió en dos sets por 6-3, 6-4 en poco más de una hora para citarse en los octavos con el checo Jiri Vesely, que sorprendió al veterano croata Marin Cilic.

Bautista, octavo favorito en Dubai, firmó un encuentro muy firme, sobre todo al servicio, con el que no concedió ninguna bola de rotura a su rival, mientras que acertó a aprovechar sus oportunidades al resto para lograr dos 'breaks' claves, uno en cada manga.

En cambio, no tuvo tanta suerte su compatriota Alejandro Davidovich, que volvió a pelea por una victoria de calidad ante un rival como el italiano Jannik Sinner frente al que tuvo set de ventaja, 'break' arriba en el segundo y tres pelotas de partido antes de caer por 4-6, 7-6(6), 6-3.

El malagueño empezó muy bien ante el cuarto cabeza de serie y se llevó la primera manga gracias a una rotura con 5-4. El español no aflojó y volvió a romper para ponerse 4-2 en el segundo parcial, pero Sinner supo reaccionar al instante para recuperar la desventaja. La igualdad llevó el set al 'tie-break' y ahí Davidovich no aprovechó un 6/3 y tres pelotas de partido. El italiano salió airoso y sentenció en una tercera manga donde no dio opciones.

Por otro lado, en el torneo de Santiago, los españoles Jaume Munar y Carlos Taberner avanzaron a la segunda ronda tras imponerse al colombiano Daniel Elahi Galán (6-1, 6-3) y al argentino Juan Manuel Cerundolo (6-2, 7-5), respectivamente. Sus compatriotas Pedro Martínez y Albert Ramos serán sus siguientes rivales.