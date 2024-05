Sinner tampoco jugará en Roma por una lesión de cadera

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner no jugará el torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada y que comienza la próxima semana, por una lesión de cadera, por lo que se suma a la ausencia del español Carlos Alcaraz en el certamen italiano.

"No es fácil escribir este mensaje pero, después de hablar de nuevo con los médicos y especialistas sobre mis problemas de cadera, tengo que anunciar que desgraciadamente no podré jugar en Roma. Obviamente estoy muy triste por no poder recuperarme, ya que es uno de mis torneos favoritos. Me moría de ganas de volver y jugar en casa ante el público italiano", señaló en la red social X.

El campeón del Abierto de Australia se retiró del Mutua Madrid Open el pasado miércoles antes de su partido de cuartos de final contra el canadiense Félix Auger-Aliassime por un problema en la cadera. Ahora, se centrará en recuperarse para Roland Garros, que empieza a finales de este mes, igual que Alcaraz.

"Aún así vendré a Roma unos días y me pasaré por el Foro Itálico. Gracias por vuestros mensajes de apoyo, ¡os lo agradezco mucho! Ahora trabajaré con mi equipo y mis médicos para estar listo para Roland Garros", indicó Sinner.

La incógnita es saber si el ruso Daniil Medvedev, número cuatro del mundo y que también se vio obligado a abandonar Madrid por lesión, competirá en Roma, donde sí estará el serbio Novak Djokovic tras optar por perderse el torneo de la capital española.