Suárez y Sorribes sobreviven en la despedida temprana de Madrid de Muguruza

La canaria Carla Suárez y la castellonense Sara Sorribes se quedaron como las únicas supervivientes españolas en el Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA del que se despidió de nuevo de forma un tanto prematura la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza.

La de Caracas, decimonovena cabeza de serie, prosiguió con su mala racha en la Caja Mágica, donde su tope es la tercera ronda alcanzada el año pasado. En esta ocasión, no pudo con la croata Petra Martic, una rival mucho más rodada en tierra y que se impuso por 7-5, 7-6(1) en un partido donde la exnúmero uno del mundo tuvo buenas opciones de llevárselo.

Sin embargo, como ella mismo reconoció, no acertó a jugar del mejor modo posible sus mejores momentos en el encuentro y quizá echó algo de menos más rodamiento en arcilla roja, todo lo contrario que su rival, que llegaba a Madrid tras ganar su primer título en Estambul y de jugar semifinales en la tierra verde de Charleston (Estados Unidos).

Ese mejor estado de forma pudo ser clave ante una Muguruza que no jugaba desde su paso por la Copa Federación donde perdió sus dos individuales y que se vio muy pronto a remolque con un 'break' de Martic. La doble ganadora de 'Grand Slam' reaccionó e igualó un partido que pareció decantarse hacia su lado cuando se puso 0-40 con 5-4 a su favor. Pero no sacó partido a esa ventaja y en el juego siguiente cedió de nuevo su servicio, un 'favor' que la 36 del mundo no desperdició.

Sin embargo, la mejoría que había ofrecido en ese tramo llevó la esperanza a la Manolo Santana en el segundo set. Muguruza fue la que rompió, recuperó solidez en el saque y se puso con un prometedor 4-2. Pero, inesperadamente, perdió su servicio en 'blanco' y Martic se volvió a meter en un partido que se llevó de forma clara en un 'tie-break' que la de Caracas pudo evitar si no se hubiese dejado otras dos bolas de set por el camino.

El adiós de Muguruza empañó un domingo donde sí sobrevivieron Carla Suárez y Sara Sorribes, esta a costa de su compatriota Lara Arruabarrena. Meritorio fue el triunfo de la canaria ante la griega Maria Sakkari por un doble 6-3, demostrando una vez más que se crece en la Caja Mágica donde ha sido en dos ocasiones cuartofinalista.

La de Las Palmas también tenía una rival complicada de inicio, una Sakkari que le había derrotado el año pasado en un escenario como Roland Garros y que llegaba con el título de Rabat conquistado apenas 24 horas.

Y esa falta de descanso pudo pasarle factura a la helena, desarbolada en todo momento por Suárez, que firmó una victoria más plácida de lo esperada y que ahora tendrá una buena oportunidad de meterse en tercera ronda ante la eslovaca Viktoria Kuzmova, verdugo de la decimosexta favorita, la alemana Julia Goerges.

La española salió como un ciclón a la Arancha Sánchez-Vicario y en un visto y no visto endosó un demoledor 5-0 a la griega, que logró maquillar al final el parcial antes de perderlo y que tuvo un atisbo de reacción cuando rompió de inicio en el segundo, pero volvió a perder cinco juegos seguidos y terminó por hincar la rodilla.

SORRIBES SE CRUZARÁ CON OSAKA

Además, el duelo nacional entre Sara Sorribes y Lara Arruabarrena, invitadas del torneo, se decantó del lado de la primera, que se llevó el partido en tres sets por 6-4, 3-6, 6-1 y que ahora tendrá el premio de jugar contra Naomi Osaka, número uno del mundo.

La tenista castellonense nunca había derrotado a la guipuzcoana, vencedora en los dos anteriores enfrentamientos, ambos en la tierra batida de Bogotá, pero que en esta ocasión no pudo con su compatriota, arrolladora en el último y decisivo parcial.

Arruabarrena fue capaz de levantar un 'break' inicial con dos roturas que le situaron 4-3 y saque, pero ahí se atascó y el set fue para una Sorribes, que pagó en el segundo su debilidad con el servicio, con tres quiebres que le costaron jugar uno más donde no dio opciones.

Por otro lado, en cuanto a las favoritas, la japonesa Naomi Osaka se estrenó victoriosa en su peligroso partido ante la eslovaca Dominika Cibulkova, subcampeona en el torneo madrileño en 2016, pero que cayó en dos sets por 6-2, 7-6(6).

La número uno del mundo pareció olvidar sus problemas abdominales que le hicieron retirarse en Stuttgart (Alemania) firmando ocho 'aces' y solventó con firmeza este debut, aunque en la segunda manga su rival, que llegó a tener 'break' de ventaja le complicó las cosas y tuvo opciones de forzar un tercer y definitivo parcial.

También pasó a la segunda ronda la rumana Simona Halep, doble campeona en 2016 y 2017, que no sufrió demasiado ante la rusa Margarita Gasparyan, a la que derrotó por 6-0, 6-4, mientras que la alemana Angelique Kerber y la checa Karolina Pliskova se deshicieron de las ucranianas Lesia Tsurenko (6-3, 6-2) y Dayana Yastremska (5-7, 7-6, 6-3), con la pupila de Conchita Martínez salvando cuatro bolas de partido, y la estadounidense Sloane Stephens de la eslovena Polona Hercog (6-2, 7-6).