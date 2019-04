Thiem: "Es un honor, sólo grandes jugadores como Nadal ganan aquí"

Publicado 28/04/2019 19:21:50 CET

Medvedev: "No es por mi hombro que cambió el resultado del partido"

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista austriaco ganador del Barcelona Open Banc Sabadell-67º Trofeo Conde de Godó Dominic Thiem ha asegurado este domingo tras vencer a Daniil Medvedev (6-4 y 6-0) que es un "honor" para él poder inscribir su nombre en el torneo barcelonés, donde sólo "grandes jugadores" lo logran hacer, como un Rafa Nadal al que eliminó en semifinales.

"Significa mucho para mí y es un honor ganar aquí, es un torneo especial. Sólo grandes jugadores ganan aquí, Rafa lo ha ganado once veces", manifestó en rueda de prensa.

No obstante reconoció que fue un partido "complicado" para él, ya que empezó con un 0-3 en contra en el primer set. "Me costó sacarle de su zona de confort. Fue un partido diferente al de Pella o Rafa, fue duro. Pero por fortuna fui haciéndolo mejor y mejor", celebró.

"Un título así siempre te da mucha confianza. Me iré a Madrid con buenas sensaciones y buen tenis, pero tendré que empezar de cero allí, contra grandes rivales. Tendré que estar bien desde el primer punto. Es un gran momento pero empezaré de cero", comentó sobre lo que espera de su participación en el cercano Mutua Madrid Open.

No piensa igual respecto a Roland Garros. "París está todavía muy lejos. Estoy contento de que mi juego de fondo de pista es muy bueno ahora, es mi mejor título en tierra y ahora estoy centrado en Madrid pero Roland Garros no está todavía en mi mente", recalcó.

Y para esos dos torneos ve como favorito a Rafa Nadal. "Siempre es el favorito para cualquier título en tierra. Me encanta Roland Garros, lo he jugado bien dos o tres años, pero todavía no está en mi mente. Ahora pienso en Madrid, he jugado la final los dos últimos años, me centro en esta edición", aseguró.

Por otro lado, reconoció que disfrutó el típico baño del campeón en la piscina del RCTBarcelona-1899. "Soñaba con poder tirarme a la piscina desde que vi por primera vez esta tradición. Fue genial tirarme al agua con todos los chicos y chicas recogepelotas", explicó.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, aseguró que no perdió la final por culpa de sus dolencias en el hombro derecho, por las que necesitó las atenciones del fisio al final del primer set, con 5-4 para Thiem. "No es por mi hombro que cambió el resultado. Le hice un 3-0 y luego fue un 5-0 para él, y en el 5-3 ya noté las molestias, pero el fisio me ayudó mucho", comentó.

"Thiem cambió un poco su estilo de juego, falló menos, no me adapté rápido a su nuevo estilo. Empecé a fallar tiros que no suele fallar y no hubo vuelta atrás. Pude haber cambiado algo, ser más agresivo en el primer servicio, pero cuando me di cuenta de que tenía que cambiar ya era demasiado tarde", lamentó.

Aún así, cree que la semana en Barcelona ha sido "increíble". "No había tenido buenos resultados en tierra los dos últimos años, y además tenía algunos problemas físicos. Este año me siento cómodo y mi juego en tierra puede crear problemas a varios jugadores. Espero continuar en este buen momento, vienen dos Masters y espero hacerlo tan bien como aquí", auguró de cara a Madrid, primero.