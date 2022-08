Verdasco y Simon encabezan el cuadro del Rafa Nadal Open 2022

Archivo - Fernando Verdasco en el Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty 2021

Archivo - Fernando Verdasco en el Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty 2021 - ALVARO DIAZ - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty, torneo del ATP Challenger Tour que se disputará entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre en la Rafa Nadal Academy by Movistar, contará como principales cabezas de serie al español Fernando Verdasco y al francés Gilles Simon.

Fernando Verdasco será el principal representante de la armada española en el torneo. El exnúmero 7 del mundo y campeón de la Copa Davis luchará por alzarse con la copa en un torneo que conoce bien del año pasado, y en el que llegó hasta los cuartos de final.

Otro de los grandes atractivos para el público será el francés Gilles Simon. El campeón de 14 títulos ATP jugará por primera en Manacor. El suizo Henri Laaksonen, que ostenta seis títulos en el Challenger Tour, será otro de los candidatos al título.

Pero Verdasco no será el único representante español de la Armada ya que Dani Rincón, campeón del US Open Junior 2021, ha recibido una invitación por parte de la organización para disputar el torneo, como jugador formado en la Rafa Nadal Academy by Movistar.

En la presente temporada, Dani Rincón ha logrado sus dos primeros títulos ITF y ha logrado 14 victorias consecutivas, cosechando la mejor temporada de su carrera.

El italiano Luca Nardi, actualmente nº13 en la carrera Next Gen ATP y campeón del prestigioso Le Petit As en 2017, obtuvo su primer punto ATP con tan solo 14 años y es considerado una de las grandes promesas mundiales y estará en Manacor.

El Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty, que arrancará el lunes 29 de agosto, contará además con una gran oferta de ocio, música y gastronomía que complementará todo lo que suceda en la pista de tenis.

Al igual que en las 3 ediciones anteriores, las entradas del torneo serán gratuitas y los aficionados ya pueden descargarlas a través de la página web www.rafanadalopen.com. De igual manera, todos los fans que descarguen sus entradas podrán visitar el Rafa Nadal Museum por tan solo 8 euros.