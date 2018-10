Wimbledon y su 'manic monday': cinco partidos del mejor día para ver tenis

Publicado 08/07/2018 20:56:39 CET

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siempre se ha dicho que tradición y Wimbledon van de la mano. Ese vestir de blanco, la fiel instrucción del recogepelotas, el corte de la hierba, las fresas con crema, su colina y la acampada, el lujo y lo exclusivo de su club, el 'middle sunday' y el 'manic monday'...

'Manic monday', como la canción de los años 80 de The Bangles: 'Lunes loco', lo que se vive en el tercer 'grande' de la temporada una semana después de su comienzo. Tras un día de descanso, Wimbledon vive un día único en el mundo del tenis, donde se encajan los 16 partidos de octavos de final, mujeres y hombres.

Para profesionales y aficionados es el mejor día del año en el circuito, lo mejor de un 'Grand Slam' concentrado en una sola jornada, clave para buscar las rondas finales. La criba de favoritas en el cuadro femenino, hace que el torneo masculino acapare este especial en el que destacamos cinco partidos para el famoso 'manic monday' de Wimbledon.

1. Roger Federer - Adrian Mannarino. El suizo encara la segunda semana en Londres con la intención de no reducir la marcha rápida. Federer, en busca de su noveno título, no se ha despeinado hasta ahora, intratable con su saque y con un paso al frente desde el fondo de la pista cuando lo necesitó en la tercera ronda ante Struff. No parece que sea Mannarino su tope, pero el suizo tratará de no bajar un ápice su velocidad de crucero, ante un rival con el que tiene un 5-0 en duelos directos y que llega rodado en hierba desde Antalaya.

2. Serena Williams - Evgeniya Rodina. Otra múltiple ganadora, una Serena de regreso al All England Club y con 17 victorias seguidas, ya que fue campeona en 2015 y 2017 y se perdió la pasada edición por su maternidad. La exnúmero uno del mundo quiere volver a ser 'grande' y para ello, después de dejar buenas sensaciones en Roland Garros, no quiere sorpresas ante la rusa Rodina, aspirante a seguir secando de favoritas del torneo a costa de la siete veces campeona.

3. Rafael Nadal - Jiri Vesely. El último y tercer partido en la Central. El número uno tiene cierto desafío psicológico cuando salte a jugar con Vesely, los octavos de final en los que se ha quedado dos veces en los últimos tres años. El último de reciente recuerdo en 2017 cuando Gilles Müller se quedó un tremendo duelo a cinco sets. Vesely es también uno de esos rivales capaces de venirse arriba. Un Nadal ya adaptado al césped pondrá todo para impedir que no se repita la historia, hacia la reconquista de los títulos de 2008 y 2010.

4. Juan Martín del Potro - Gilles Simon. Un duelo de aspirantes, del que saldría el rival de Nadal en cuartos de final. Del Potro sigue empeñado en imitar al propio español o a Federer en esa segunda juventud, superando la adversidad de las lesiones. El argentino va de 'grande' en 'grande'. En París hizo semifinales, casi una década después, y en Londres de momento arranca en la segunda semana. Simon había ganado un partido en tres torneos de hierba como preparación a Wimbledon, pero la inspiración le ha caído de golpe al francés.

5. Novak Djokovic - Karen Khachanov. 'Nole' está picado, como se pudo ver en su celebración ante Edmund. El serbio, que salió de las pistas en Londres el año pasado hasta principio de 2018, quiere ese golpe en la mesa de un tres veces campeón y 12 en el 'Grand Slam'. La lesión en el codo y ese bajón en juego los últimos dos años le han dado un papel secundario que no le gusta. Khachanov y su segundo Wimbledon no quieren dejarle entrar en el reparto principal.