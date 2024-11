Una española que vive en Reino Unido cuenta cómo fue su parto allí: "Si no traes una sillita de coche no te dejan salir"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parto y la maternidad puede ser complicado cuando se junta que estás lejos de casa, viviendo en otro país. Es lo que le ha pasado a Beatriz, una española que vive en Reino Unido y ha decidido contar su experiencia a través de sus redes sociales (@awaywithbea) desde que se preparó para el parto hasta el "choque cultural" de tener que elegir si se llevaba la placenta a casa.

"En España se puede salir con el bebé en brazos o en un carrito, pero aquí si no vas con una silla de coche no puedes salir del hospital y la tienes que traer el día que te vas", explica en uno de sus post publicados en TikTok.

Los preparativos para el parto fueron una de las primeras cosas que más llamó la atención de Beatriz empezando por "el famosísimo libro" con todo el historial, señala mientras muestra un voluminoso libro. "Todo el embrazo desde que empezamos hasta que terminamos", dice.

"Tenemos que llevar también el plan de parto, todo escrito: si queremos música, si no queremos música, si queremos que nos guarden la placenta, sino todo lo que queremos.... Música en el teléfono y un altavoz, una camiseta vieja, un abanico, aceite de masajes, crema de cacao, chupa chups, isotonic drinks importantes, diadema, calcetines y comida para cuando pase el momento porque se supone que voy a tener mucha hambre, tengo el jamón ibérico en la nevera ya", recuerda con humor.

Para el bebé, desde el hospital le pidieron tres bodys, tres pijamas, dos gorritos y dos manoplas, una muda para casa, pañales y bolitas de algodón y la silla de coche. "Aquí en Reino Unido no puede salir del hospital si no vas con una silla de coche y la tienes que traer el día que te vas", indica.

Aunque legalmente los hospitales no pueden impedirte abandonar el centro con tu hijo recién nacido en brazos y sin sillita de coche, es cierto que el National Health Service o NHS (el Servicio Nacional de Salud) en su guía sobre el uso de sistemas de retención infantil señala expresamente que "si es posible, se recomienda comprar la silla de auto antes de que nazca el bebé".

"Si tienes al bebé en el hospital o en un centro de maternidad, necesitarás la silla para llevar al recién nacido a casa de forma segura. Es una buena idea practicar cómo colocar la silla antes de que nazca el bebé", señala la guía.

EL PARTO EN EL REINO UNIDO

En otro de sus post, Beatriz cuenta cómo fue su parto en Reino Unido. "Claire tenía muchísimas ganas de salir y se adelantó dos semanas", recuerda. "Cuando hablé con la matrona me dijo eso son contracciones, pero tú no te preocupes porque está súper verde. Eso me lo dijo un 24 de octubre pues el 24 por la noche que ya era 25 madrugada me puse de parto", rememora.

"Me tuvieron todo el día esperando y como a las 3 de la tarde empecé en contracciones. Cada vez iban subiendo y eran más dolorosas y al final ya como las 5 o así empezaban a ser súper dolorosas y la chica que pasaba me dijo: "¿Te empiezan a doler verdad?". Digo: "muchísimo" y me dice: "pues pinta que no te van a hacer hoy la cesárea y van a esperar a mañana por la mañana".

Finalmente, Beatriz firmó un consentimiento de emergencia y la niña nació felizmente. Tras el parto, Beatriz todavía tuvo que afrontar otro "choque cultural": "Me dijeron que me pueden guardar la placenta 24 horas en una nevera y, dentro de esas 24 horas, me la tengo que llevar a casa y calcármela yo", recuerda. Una prática, la de conservar la placenta, que le llamó la atención por lo extraño que resulta en España.