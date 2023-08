Este hombre de 37 años consigue el récord Guinness de la parada de manos más larga del mundo

MADRID, 1 Ago. (EDIZIONES) -

Este hombre fue filmado realizando una parada de manos sobre una plataforma giratoria batiendo un récord mundial.

Nicolás Montes de Oca, de 37 años, fue contactado por el equipo del Guinness World Record, que creía que era capaz de establecer un nuevo récord mundial. La condición que le impusieron fue que cada segundo sólo contaría si giraba a un ritmo de más de dos o tres rotaciones por segundo.

La regla se introdujo para que el reto fuera mucho más difícil de batir, y cuando Nicholas, artista de circo, se quedó sin trabajo durante la pandemia, decidió aceptarlo, estableciendo finalmente el récord mundial en 25,78 segundos.

Nicholas aprendió el impresionante movimiento durante tres años en una escuela de circo china y explicó que se le ocurrió la idea de la parada de manos en un tiovivo. Además afirma que tener un récord mundial le ha dado una increíble sensación de logro y reconocimiento: "Practico todos los días, me mareo bastante, pero con el tiempo me he acostumbrado".

El vídeo tiene más de medio millón de visitas en redes sociales y la reacción positiva de la gente que aprecia su talento es lo que le "mantiene inspirado y motivado" para continuar.