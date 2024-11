El Ibex 35 busca los 11.600 puntos en la apertura tras abrir ligeramente al alza (+0,03%)

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves prácticamente plano, con una ligera subida del 0,03%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a situarse en los 11.592,5 puntos a las 9.00 horas.

La atención de los inversores sigue puesta en los riesgos geopolíticos, después de la decisión de Ucrania de lanzar los primeros misiles de largo alcance de origen estadounidense contra Rusia y con la advertencia de Rusia a Estados Unidos y sus aliados de que esta situación podría llevar a un conflicto directo.

Bajo el paraguas macroeconómico español, la ley del impuesto a las multinacionales que impone la Unión Europea, en la que se ha añadido parte del paquete fiscal que el Gobierno había anunciado, llega este jueves a sus últimas votaciones en el Congreso con varios detalles de su articulado en el aire y con la amenaza de Podemos de votar en contra y tumbar el proyecto.

Asimismo, el Tesoro Público español cerrará hoy las subastas del mes de noviembre con una emisión de obligaciones del Estado, en la que espera colocar entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En el terreno empresarial, BBVA ha presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) una batería de medidas para facilitar la OPA que quiere lanzar sobre Banco Sabadell, entre las que figuraba no cerrar oficinas donde no hubiera otra cerca, mantener las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades o no abandonar municipios donde haya menos de tres competidores.

La CNMC, de su lado, ha justificado su decisión de elevar a fase 2 la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Banco Sabadell en que no puede concluir que la operación no vaya a "empeorar" las condiciones actuales a determinadas pymes y que no dispone de "toda la información" que necesita para abordar el riesgo de reducción de crédito a pymes.

Por otro lado, Iberdrola y Repsol se verán las caras este jueves en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander en la demanda presentada por la eléctrica contra la petrolera por "competencia desleal" y "publicidad engañosa", en el primer juicio entre empresas por 'greenwashing' España.

Asimismo, el conglomerado de medios de comunicación MFE-MediaForEurope (MFE), matriz de Mediaset España, informaba este jueves antes de la apertura del mercado de que registró un beneficio neto de 96,2 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, incluyendo la contribución de la cadena alemana ProsiebenSat.1, lo que supone un incremento del 35,6% respecto a las ganancias de 71 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En los primeros compases de la sesión de este jueves, los mayores ascensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Solaria, que subía un 1,25%, seguido de Repsol (+0,59%), Banco Sabadell (+0,55%) y Bankinter (+0,5%), mientras que los 'farolillos rojos' eran Merlin Properties, cuyas acciones caían un 1,17%, Acciona Energía (-0,82%) y Ferrovial (-0,44%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada con signo mixto. En concreto, Francfort y Londres subían un 0,29% y un 0,25%, respectivamente, mientras que París y Milán caían un 0,05% y un 0,01%, en cada caso.

En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 73,44 dólares, un 0,87% más, mientras que el Texas subía un 0,96%, hasta los 69,41 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0539 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,082%.