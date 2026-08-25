El Ibex 35 sube un 0,4% en la media sesión y enfila los 20.200 puntos, con el crudo en menos de 90 dólares

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este martes con un avance del 0,41%, tras registrar ayer ganancias de casi el 0,7% que le ubicaron al filo de los 20.100 enteros. En concreto, el selectivo nacional se situaba a las 12:00 horas en los 20.181,7 puntos y enfilaba la barrera de los 20.200 que superó el pasado 12 y 13 de agosto.

Los inversores siguen pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras anunciar el Gobierno de Estados Unidos sanciones contra "múltiples entidades, individuos y embarcaciones", a las que acusa de "facilitar las actividades desestabilizadoras" del Gobierno de Irán, horas después de anunciar el inicio de la ofensiva comercial contra la República Islámica.

Estas medidas afectan, entre otros, a "un extenso grupo de transportistas y agentes que mueven petróleo iraní, amén de a productos petrolíferos y petroquímicos, a través de Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Europa para financiar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otros elementos del régimen", añade la nota.

El anuncio de estas sanciones, que concluye con "un llamamiento a la comunidad internacional para que se una" a Washington "en la tarea de exigir responsabilidades a estos actores", ha llegado horas después del inicio de la ofensiva comercial de la Administración Trump contra Irán. Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha amenazado con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado que la Administración Trump no descarta "de ninguna manera" reanudar los ataques contra Irán tras el inicio de la llamada guerra económica, pese a que el secretario del Tesoro apuntó el pasado jueves que "probablemente no habrá un reinicio cinético a gran escala".

No obstante, el ejecutivo estadounidense ofrece recompensas de hasta diez millones de dólares (alrededor de 8,6 millones de euros) por información sobre cinco altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre ellos el comandante del organismo, Ahmad Vahidi.

Asimismo, Hegseth ha asegurado que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz con un bloqueo naval "inexpugnable" a través del cual "fluye el petróleo" mientras que "Irán no puede transportar nada".

De su lado, la República Islámica ha restado importancia a la guerra económica lanzada por Estados Unidos --descrita por Washington como la "mayor ofensiva financiera jamás orquestada--, afirmando que el país norteamericano "lleva mucho tiempo intentando cortar las arterias económicas" de Teherán.

"Han hecho muchos intentos durante este período, han intentado poner a prueba a la mayoría del pueblo iraní y a los funcionarios del país, y han fracasado en cada ocasión, y aparentemente quieren volver a fracasar", ha afirmado el ministro de Economía iraní, Alí Madanizadé, en una entrevista para la radiotelevisión estatal, IRIB.

Con todo, las autoridades de Irán han señalado en la presente jornada que la visita realizada el lunes por una delegación de Pakistán, mediador en las conversaciones indirectas con Estados Unidos para intentar lograr un fin al conflicto en Oriente Próximo, se saldó con "logros diplomáticos de gran valor".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 3,07% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 89,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, abarataba su precio un 3,16%, hasta los 82,32 'billetes verdes' por barril.

EL PIB DE ALEMANIA Y EL ALZA DE LOS PRECIOS INDUSTRIALES EN ESPAÑA

En el terreno macro, Alemania ha copado la información en el 'Viejo Continente'. El producto interior bruto (PIB) del país registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2026 respecto de los tres meses anteriores, lo que representa una décima más del ritmo de crecimiento estimado inicialmente por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Asimismo, la confianza de los empresarios alemanes ha mejorado en agosto por cuarto mes consecutivo, según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), y sube hasta los 88,8 puntos desde los 86,7 de julio, registrando así su mejor lectura desde agosto del año pasado.

No obstante, el plato fuerte de la semana será la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, que arrancará el próximo jueves y que contará el viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en su estreno en este simposio, todo ello en un contexto de turbulencias por la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

También los mercados esperan con expectación los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que se conocerán mañana tras el cierre de las Bolsas europeas.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas los datos de precios industriales del mes de julio, que aumentaron un 9,2% en tasa interanual, 2,2 puntos más que en junio, debido al encarecimiento de la energía.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

IAG Y ACERINOX ENCABEZAN LAS SUBIDAS DEL IBEX

En este marco, a las 12:00 horas de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban IAG (+2,7%), Acerinox (+2,15%), Sacyr (+2,11%), Puig (+1,32%) y Ferrovial, que se anotaba ganancias del 1,3%.

En el extremo opuesto, solo cuatro valores cotizaban en 'rojo'. Se trata de Logista (-0,28%), que cotiza exdividendo, Repsol (-0,14%), BBVA (-0,06%) y Bankinter, que se dejaba un 0,03%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas seguían los pasos de Madrid y se sumaban al signo positivo. En concreto, Milán ganaba en la media sesión un 0,61%, mientras que París se revalorizaba un 0,42%, Francfort subía un 0,74% y Londres avanzaba un 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1668 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,667%, llevando la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 45,72 puntos básicos.