El IPC de EEUU y el repunte de los bonos diluyen el avance del Ibex 35, que cierra plano en los 19.200

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles prácticamente plano en la cota de los 19.200 enteros. En concreto, el selectivo nacional ha finalizado en los 19.230,7 puntos (+0,1%) pese a haber llegado a anotarse avances cercanos al 1% durante buena parte de la jornada.

El giro a la baja en el tramo final de la sesión se ha producido tras la publicación del dato de inflación de septiembre en Estados Unidos, cuya lectura ha provocado un repunte inmediato en las rentabilidades de la deuda soberana y una caída, aunque temporal, de los principales parqués europeos.

Asimismo, la jornada ha estado condicionada por la escalada de tensión en Oriente Próximo, un factor geopolítico que ha impulsado de nuevo los precios del petróleo hasta mantener el barril de crudo por encima de los 105 dólares.

El Gobierno de Arabia Saudí ha informado de un ataque contra un "edificio administrativo" de la petrolera estatal Aramco en la ciudad de Dahran --destacado centro administrativo de la industria petrolífera-- que ha tenido como consecuencia un "incendio limitado" y por el que no se han registrado daños personales.

En paralelo, al menos dos buques han sido alcanzados por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado este miércoles el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 105,8 dólares al cierre de los parqués europeos, un 0,1% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 95,04 dólares, un 1% más.

"Con la llegada de mayores volúmenes de petróleo al mercado --tras el acuerdo entre Trump y Putin-- y un déficit mundial reducido a tan solo unos pocos millones de barriles diarios, cabría esperar razonablemente una caída de los precios del crudo. Sin embargo, el mercado sigue incorporando una importante prima de riesgo geopolítico. Esperamos que el mercado del petróleo siga siendo extremadamente sensible a los titulares", ha explicado el responsable de materias primas y gestora de Vontobel, Kerstin Hottner.

PUIG SALVA AL IBEX 35 DEL 'ROJO'

En el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%.

A cuenta de la inflación, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que el encarecimiento de los costes energéticos derivado de la guerra en Irán aún no se ha trasladado al precio de los alimentos. De su lado, el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, ha llamado a prepararse para una inflación "más volátil" y, en determinadas circunstancias, "más elevada y persistente" en el medio plazo a nivel global.

Así, al otro lado del Atlántico, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos marcó el 3,7% interanual en septiembre, después de incrementarse en este mes un 0,6%, impulsado por el crecimiento de los precios de la gasolina que representa más de la mitad del aumento mensual de todos los artículos, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

"Aunque los precios de la energía puedan estar acaparando los titulares, el dato de IPC de EEUU conocido hoy sugiere que el problema de la inflación es mucho más profundo. Una lectura de la inflación subyacente superior a lo esperado se suma a las crecientes pruebas de que las presiones sobre los precios internos se están afianzando, en lugar de remitir", ha advertido el economista sénior de Schroders, George Brown.

En el terreno empresarial, Bank of America registró un beneficio neto atribuido de 6.541 millones de dólares (5.842 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone una caída del 17% respecto al mismo periodo de hace un año, un desplome provocado por la multa de 1.200 millones de dólares (1.080 millones de euros) impuesta sobre la entidad por el Tesoro de Estados Unidos alegando "violaciones de leyes contra el blanqueo de capitales y de sanciones".

En su caso, el banco de inversión Morgan Stanley obtuvo 4.751 millones de dólares (4.247 millones de euros) de ganancia entre julio y septiembre de 2026, lo que implica un avance del 7% en comparación con esos tres meses en 2025.

A nivel nacional, Avatel Telecom ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) que recortará 444 puestos de trabajo, el 33,5% de su plantilla de 1.325 empleados, afectando a la práctica totalidad de sus áreas y departamentos, según han avanzado este miércoles los sindicatos UGT y Fetico.

En este contexto, los principales valores al alza de la sesión han sido Puig (+4,1%), Rovi (+2,79%), Repsol (+1,55%), Colonial (+1,31%) e Indra (+1,23%). Del lado contrario, las mayores caídas han correspondido a Solaria (-3,8%), Acciona Energía (-2,39%), Acciona (-1,77%), Merlín (-1%) y Telefónica (-0,86%).

El resto de los principales mercados europeos ha concluido la jornada en 'verde', a excepción del FTSE Mib italiano, que se ha dejado un 0,61%. Mientras, el DAX 30 alemán ha repuntado un 0,15%; el CAC 40 francés, un 0,58%; y el FTSE 100 británico, un 0,7%.

EL IPC DE EEUU DISPARA LOS INTERESES DE LOS BONOS Y LASTRA AL EURO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años repuntaba hasta el 4,084%, tras trascender el dato de inflación en EEUU. De esta forma, la prima de riesgo frente al 'Bund' se mantenía en 61,02 puntos básicos.

Al mismo tiempo, en EEUU la renta fija gubernamental con igual plazo se situaba en el 5,25% y en Francia en el 4,87%. Sólo en Reino Unido caía hasta el 5,417%. En este sentido, Brown ha argumentado que "los mercados tienen motivos para considerar que la política monetaria tendrá que volverse mucho más restrictiva para que la inflación vuelva al nivel objetivo", aunque cuestiona que la Fed esté "preparada" para endurecer la política monetaria tanto como al nivel que exigen las perspectivas de inflación.

Respecto a las divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, registrando un tipo de cambio en el mercado de 1,1123 'billetes verdes' por cada euro. A su vez, la apreciación de la divisa norteamericana y el repunte del coste del crédito de los estados penalizaba al principal activo refugio, el oro, que se dejaba cerca de un 2% y cotizaba en los 4.050 dólares la onza al cierre de las Bolsas comunitarias.