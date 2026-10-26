La compraventa de viviendas retoma los ascensos tras subir un 3,4% en agosto, con 49.319 operaciones

Infografía con cifras de compraventa de viviendas en agosto en España y a nivel de regiones, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron un 3%, su mayor alza desde el pasado mes de diciembre, hasta situarse en 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

SEIS COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el octavo mes del año, con 9.427, seguida de Cataluña (8.407), Comunidad Valenciana (7.571) y Madrid (5.119).

En once regiones se vendieron el pasado mes de agosto más viviendas que en igual mes de 2025, mientras que se vendieron menos en La Rioja (-19%), Castilla-La Mancha (-9,4%), Castilla y León (-7,1%), Navarra (-5,3%), Baleares (-3,8%) y Madrid (-2,6%).

Entre las once comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Extremadura (+32,1%), Cantabria (+21,7%) y Murcia (+12,6%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS SUBEN UN 4,4%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de agosto las 162.007, un 4,4% más que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 3,5% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación subieron un 5,1% interanual; las transmitidas por herencia aumentaron un 6,4%, y las operaciones por permuta aumentaron un 58,2%.

El 89,2% de las compraventas registradas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 10,8% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,9% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas subió un 0,5% interanual y se situó en 10.172, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, creció un 3,9%, hasta las 83.746.