Díaz, convencida de que habrá acuerdo para regular los alquileres: "No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado este lunes en el Congreso su convencimiento de que habrá acuerdo en el Gobierno de coalición para regular el precio de los alquileres: "No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro", ha dicho.

Preguntada a su entrada a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, a la que ha acudido para rendir cuentas sobre las últimas medidas adoptadas por su departamento, la ministra ha afirmado estar "segura de que habrá acuerdo" en este sentido.

Así, ha señalado que, tras el desempleo, "seguramente el segundo gran problema es la vivienda", que además se trata de "un derecho fundamental" reconocido en la Constitución y "en las normas internacionales", y que "el Gobierno quiere abordar uno de los principales problemas del país".

Preguntada sobre quién cederá en la disputa que mantienen entre el PSOE y Unidas Podemos sobre cómo abordar la regulación de los precios del alquiler, la ministra ha replicado que "no se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro".

EL PSOE PLANTEA INCENTIVOS Y PODEMOS EXIGE CUMPLIR EL ACUERDO

La propuesta del PSOE para reducir el precio del alquiler en áreas tensionadas es aumentar el nivel de desgravaciones fiscales en el IRPF a los propietarios, hasta un 90%, para formalizar un nuevo contrato con menor renta.

Tanto para Montero como para la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta propuesta cumpliría el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, pese a no contener la intervención de los precios.

Frente a ello, Unidas Podemos considera que el sistema de incentivos no es suficiente y no daría cumplimiento al pacto de coalición ni lo acordado para aprobar la Ley de Vivienda. Además, señala que el sistema de incentivos no sólo no bastará, sino que además va en la línea de beneficiar a los grandes tenedores de vivienda.

Así, consideran que es "antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos".

UNA REGULACIÓN ACORDADA EN EL PACTO DE GOBIERNO Y DE PRESUPUESTOS

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla la adopción de medidas normativas "para poner techo a las subidas abusivas de precios" y habilitar que ayuntamientos y comunidades puedan "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

Asimismo, para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda el PSOE y Unidas Podemos pactaron a finales de octubre un plazo de tres meses para aprobarla en Consejo de Ministros --plazo que venció en enero-- y cuatro para llevarla al Congreso --finalizó en febrero--. El acuerdo, alcanzado para aprobar los Presupuestos, recogía que la ley recogiera "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios".