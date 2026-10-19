El mercado del alquiler perderá 7.705 viviendas en 2026 (-2,3%), hasta los 676.215 inmuebles disponibles

Archivo - Un cartel de un piso en alquiler en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado del alquiler en España mantendrá en el ejercicio 2026 la tendencia a la baja en la oferta de vivienda, con una pérdida prevista de 7.705 inmuebles (-2,27%), lo que situará el total de viviendas disponibles en 676.215, según la nueva edición del Barómetro del Alquiler correspondiente al tercer trimestre del año, elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Pese a que este descenso es inferior al registrado en 2025, cuando la oferta cayó un 4,7%, el informe advierte de que la disponibilidad de vivienda en alquiler residencial continúa sin alcanzar un punto de estabilización.

El informe revela además que la presión de la demanda se situó en el tercer trimestre en una media nacional de 133 interesados por inmueble en sus primeros diez días en el mercado. Este dato refleja una moderación respecto a los 143 interesados del trimestre anterior, aunque se mantiene por encima de los 135 registrados al cierre del año pasado.

BARCELONA LIDERA LA PRESIÓN DE LA DEMANDA

Por zonas, Barcelona encabeza la presión de la demanda, con 401 personas interesadas por vivienda, seguida de Vizcaya (179), Baleares (159), Álava (157), Guipúzcoa (142), Zaragoza (133), Madrid (120), Tarragona (115), Santa Cruz de Tenerife (111), Las Palmas (109), Girona (104) y Málaga (101).

Todas estas provincias superan la barrera de los 100 interesados, situándose lejos de los 15 contactos que el estudio considera como un mercado en equilibrio.

Por su parte, Valencia registra 97 interesados (frente a los 138 del trimestre anterior), A Coruña presenta 85, Sevilla se sitúa en 76, Lleida, en 61; Navarra en 53 y Alicante, en 50.

En provincias limítrofes a Madrid como Guadalajara (77) y Toledo (76) también se observa un descenso en el número de interesados en comparación con el trimestre previo (93 y 90, respectivamente). Según el Observatorio, esto puede estar relacionado con la deslocalización o la búsqueda de alternativas habitacionales.

La presión de la demanda se sitúa entre los 25 y 50 interesados en zonas como Murcia (45), Huelva (43), Cádiz (41), Castellón (38), Valladolid (36), Ceuta (35), Asturias (34), Burgos (33) y Melilla (26).

En el extremo opuesto, la demanda muestra niveles normales las provincias restantes: Salamanca (24), Albacete (23), Pontevedra (23), Cantabria (21), Ciudad Real (20), La Rioja (19), Granada (18), Córdoba (18), Palencia (18), Badajoz (18), Lugo (18), León (17), Soria (17), Teruel (16), Huesca (16), Almería (16), Zamora (16), Cuenca (16), Segovia (15), Ávila (14), Cáceres (14) y Ourense (14).

EL PRECIO MEDIO SE SITÚA EN 1.214 EUROS

En cuanto a las rentas, el precio medio del alquiler en España se situó en 1.214 euros en el tercer trimestre. Esta cifra supone un leve incremento de casi el 0,25% respecto al trimestre anterior (1.211 euros) y un aumento del 2,27% en comparación con el cierre de 2025 (1.187 euros).

Las provincias con las rentas medias más elevadas son Baleares (1.681 euros), Barcelona (1.641 euros) y Madrid (1.639 euros), seguidas de Guipúzcoa (1.481 euros), Málaga (1.316 euros), Vizcaya (1.308 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.240 euros), Las Palmas (1.183 euros), Valencia (1.171 euros), Alicante (1.039 euros), Álava (1.034 euros) y Navarra (1.027 euros).

Por contra, sólo 14 provincias presentan un precio medio por debajo de los 700 euros mensuales: Almería (690 euros), León (676 euros), Palencia (675 euros), Ourense (653 euros), Cuenca (648 euros), Lugo (646 euros), Ávila (644 euros), Huesca (638 euros), Cáceres (609 euros), Badajoz (610 euros), Ciudad Real (602 euros), Zamora (602 euros), Jaén (595 euros) y Teruel, que registra el precio más bajo a nivel nacional con 564 euros.

El informe subraya la estabilidad de los precios en la provincia de A Coruña, con (785 euros). Este fenómeno, explica el Observatorio, responde a un descenso en el número de alquileres en el municipio de A Coruña -donde se detectan rentas más altas- tras su declaración como zona tensionada, lo que compensa estadísticamente la media provincial sin reducir el coste real de acceso para los inquilinos.