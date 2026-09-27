Oposición y socios piden cuentas al Gobierno en el Congreso sobre Vivienda tras el desahucio de Maricarmen

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oposición y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas esta semana en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera y después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

Será en la sesión plenaria del próximo miércoles, según consta en el borrador del orden del día recogido por Europa Press, donde Sumar, Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio.

También el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quiere dirigirse a la ministra para saber si en su opinión los "fondos buitre deben tener derecho a comprar casas". La pregunta se enmarca en el desahucio de Maricarmen a manos de un fondos de inversión contra los que el socio minoritario ha endurecido el discurso.

Por su parte, la portavoz de Vivienda de Esquerra en el Congreso, Etna Estrems Fayos, ha optado por dirigir una interpelación urgente a la ministra Rodríguez sobre las políticas del gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna.

El formato de la interpelación es más amplio que el de la pregunta oral y da lugar a un debate de aproximadamente media hora con la ministra y, en la siguiente sesión plenaria, a una moción similar a una proposición no de ley que será sometida a votación.

JUNTS INVITA A "RECTIFICAR" LA POLÍTICA DE VIVIENDA

Una de las preguntas más duras es la de la portavoz de Vivienda de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, quien preguntará a la ministra de Vivienda si cree que "rectificar las políticas de vivienda, condicionadas por sus socios, permitiría revertir la situación y recuperar la confianza ciudadana perdida".

Sin entrar a criticar su gestión, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, preguntará a la ministra de Vivienda cómo va a superar el Gobierno los obstáculos en el Parlamento para llegar a acuerdos en esa materia con los diferentes grupos parlamentarios, habida cuenta que la mayoría absoluta que forman PP, Vox y Junts ha tumbado en varias ocasiones propuestas legislativas del Gobierno en ese ámbito.

Por último, el PP también ha querido aprovechar la sesión plenaria para dirigirse a la titular de Vivienda y preguntarle su opinión "sobre los precios de la vivienda en España", los cuales han sufrido un encarecimiento constante y se han situado como uno de los principales problemas para la ciudadanía.