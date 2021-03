Los portales inmobiliarios creen que la moderación de los precios de vivienda seguirá en 2021

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los principales portales inmobiliarios han señalado que la pandemia no ha afectado a los precios de la vivienda en 2020 y que la moderación de los precios seguirá durante este año.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha afirmado que tal y como anunciaron sus estadísticas, los precios de la vivienda, sobre todo la de segunda mano, se ha mantenido estables durante 2020, a pesar de las "drásticas bajadas" anunciadas por muchos especialistas.

Así, ha apuntado que las razones por las que no han caído los precios se encuentran en la actuación del BCE, en las hipotecas en precios mínimos históricos, en la estabilidad de la vivienda frente a otros activos y en "la esperanza de una pronta recuperación".

"Si a estos factores les unimos el inicio de los procesos de vacunación frente a la Covid, es posible que este escenario de estabilidad se mantenga durante los próximos trimestres, sin descartar subidas de precio en zonas muy demandadas", ha añadido.

Por su parte, la directora de comunicación de Fotocasa, Anaïs López, ha afirmado que el incremento anual a cierre de año va muy en línea con la tendencia del precio de la vivienda durante los últimos trimestres, aunque cree que se sigue viendo claramente que el precio de la vivienda se está moderando y, prueba de ello, es que este es el menor incremento desde el primer trimestre de 2015.

"Aunque en este 2020 esta moderación en los precios no se ha visto acentuada por la pandemia provocada por el coronavirus y esta tendencia ya era la esperada en un mercado que hace tiempo que tiende a la moderación", ha añadido.

López prevé que la moderación en los precios seguirá durante 2021 y ha afirmado que es posible que en próximos trimestres el INE empiece a registrar las primeras caídas en los precios, al igual que las estadísticas de los portales inmobiliarios han ido detectando pequeñas caídas durante 2020.

"No obstante, el precio de la vivienda no caerá mucho en nuestro país porque el empuje de la obra nueva va a ser muy fuerte y los precios de la vivienda de segunda mano se encuentran un -37% por debajo de los años del 'boom inmobiliario' y no tiene grandes recorridos a la baja", ha dicho López.

Por su parte, el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha apuntado que las cifras muestran que el precio de la vivienda se sigue moderando y que la subida interanual del 1,5% significa "el incremento registrado más pequeño desde 2015".

"Si bien siguen existiendo diferencias notables entre territorios, la tendencia en la moderación sigue imponiéndose en todos ellos y por el momento no hay ninguna comunidad autónoma donde se hayan empezado a registrar caídas de precio interanuales", ha añadido.

Para Font, los datos de cierre de año responden más "a la propia tendencia del sector que a un claro impacto provocado por la pandemia". Desde su punto de vista, el arranque de este año "será clave" para determinar si las previsiones de caídas de precios previstas para el año pasado se trasladan al siguiente ejercicio.