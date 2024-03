El BEI e Iberdrola acuerdan un préstamo verde de 700 millones para la expansión de redes eléctricas en España

Archivo - FILED - 13 March 2015, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: A sign with the logo of the Spanish energy company Iberdrola (Bilbao) stands in the ferry port in Sassnitz. Spanish electric utility company Iberdrola has signed a deal with Singaporean in - Stefan Sauer/Dpa-Zentralbild/Dpa - Archivo