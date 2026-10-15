Los carburantes se abaratan hasta un 3,24% esta semana y consolidan sus caídas por el efecto fiscal

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la gasolina y del gasóleo ha encadenado esta semana su segundo descenso, tras abaratarse hasta más de un 3%, y han consolidado la tendencia bajista que iniciaron la anterior semana, a rebufo del efecto fiscal del Gobierno que entró en vigor el pasado 1 de octubre.

En concreto, el precio medio del litro de la gasolina ha bajado esta semana hasta los 1,789 euros, tras abaratarse un 3,24% con respecto a la semana pasada, alejándose de los máximos anuales a los que había escalado hasta principios de octubre tras encadenar trece subidas consecutivas desde finales de junio.

De esta manera, este combustible consolida el efecto del alivio fiscal aprobado por el Gobierno, con una rebaja que se ha situado nuevamente en los 20 céntimos desde los cinco céntimos que estaban en vigor hasta el pasado 1 de octubre.

Por su parte, el precio medio del litro del gasóleo, que ya contaba con una rebaja de 20 céntimos por litro desde inicios de septiembre, ha caído también nuevamente esta semana, con un descenso del 1,46% con respecto a la semana anterior, para situarse en los 1,889 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Así, en lo que va de mes de octubre el precio de la gasolina se ha abaratado casi un 7,8%, mientras que en el caso del diésel acumula un descenso del 4,5%.

Las bonificaciones aprobadas por el Gobierno para los carburantes dentro del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- suponen 20 céntimos a partir de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado. De esta forma, si los precios suben por encima del 15%, se volvería a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.

Con esta nueva bajada, ambos carburantes se alejan más de la cota de los dos euros por litro a la que se habían ido acercando poco a poco en las últimas semanas, llegando a tocar máximos desde 2022, y retroceden a niveles de finales de agosto, en el caso de la gasolina, y principios de septiembre, para el diésel.

A PESAR DE LA BAJADA, LLENAR EL DEPÓSITO HASTA 26,6 EUROS MÁS CARO.

Con los precios del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 103,89 euros, unos 26,62 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,27 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 98,39 euros, unos 17,32 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,07 euros.

La tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán había propiciado que ambos carburantes se acercaran a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 2,009 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,078 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,135 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,186 euros.