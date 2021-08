Echenique rechaza la acusación de "demagogia" de Ribera por querer resolver la subida de la luz con un decreto

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha rechazado la crítica que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha lanzado este viernes contra Podemos al acusarlo de "demagogia barata" por defender que el Gobierno podría frenar el fuerte aumento del precio de la electricidad aprobando un decreto ley.

"Si algo nos ha enseñado la última década es que, en política, 'no se puede', 'trae inseguridad jurídica', 'se irían los fondos', 'es populismo', 'frenaría el crecimiento económico', 'es demagogia' o 'Europa no nos deja' son los padres", ha escrito Echenique en un mensaje en su cuenta de Twitter, sugiriendo que este tipo de argumentos que se utilizan para descartar determinadas políticas no son válidos.

En una entrevista en laSexta, Ribera ha subrayado que el elevado precio de la luz no se va a resolver "de la noche a la mañana" y ha advertido de que "una única medida publicada en el Boletín Oficial del Estado" no va a conseguir que en 24 horas el precio del mercado mayorista baje a la mitad.

A continuación, la también vicepresidenta tercera del Gobierno ha dicho que quien plantea este tipo de cosas "o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata". "Decir que esto que se resuelve con un decreto ley es generar una falsa expectativa", ha añadido, reiterando que el problema no es único de España, que hay factores que el Ejecutivo no controla y que no existe una "varita mágica" para atajarlo.

ECHENIQUE PROPUSO APROBAR COMO DECRETO UN PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO

El jueves por la noche, Echenique había indicado, en una entrevista en la Cadena SER, que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos podría limitar ya el precio del megavatio hora mediante un real decreto ley, teniendo en cuenta que hay "una cierta urgencia" por solucionar este problema.

Concretamente, dijo que el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de agosto para actuar sobre la retribución del dióxido de carbono no emitido del mercado eléctrico --los denominados "beneficios caídos del cielo", principalmente de la energía nuclear y la hidráulica-- se debería aprobar como decreto ley, para no tener que esperar los plazos de tramitación parlamentaria de los proyectos de ley, que son más largos.

Además, el portavoz de Unidas Podemos insistió en la necesidad de crear una empresa pública de energía que asuma los saltos hidroeléctricos a medida que vayan caducando las concesiones para su gestión privada, algo a lo que Ribera sí se ha mostrado favorable.

Por otro lado, Echenique ha llamado la atención en Twitter sobre los beneficios obtenidos por las compañías eléctricas en el primer semestre de 2021 --1.844 millones de euros para Iberdrola, 1.235 millones para Repsol, 832 millones para Endesa y 484 millones para Naturgy, según ha precisado-- y ha llegado a la conclusión de que "el mercado eléctrico es una estafa".