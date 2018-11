Economía/Energía.- Metro de Madrid espera saldar su deuda con HC por el suministro eléctrico en mayo de 2013

Actualizado 10/12/2012 13:31:43 CET

La filial de EDP presenta una segunda denuncia por impago por una deuda de 6,6 millones

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid tiene previsto saldar sus deudas con HC Energía por los impagos relacionados con el suministro eléctrico en mayo de 2013, indicó a Europa Press un portavoz de la entidad.

La empresa pública realiza este anuncio después de que el diario 'Cinco Días' publicara este lunes que HC ha presentado una segunda demanda contra Metro de Madrid por el impago de 6,6 millones de euros relacionado con su contrato de suministro de electricidad.

Fuentes de HC confirmaron a Europa Press la presentación de esta denuncia por impago, que se suma a otra presentada en junio por valor de 17,5 millones, de los que Metro de Madrid ya ha abonado una parte cercana a 7,5 millones. De esta forma, la deuda acumulada con HC por los incumplimientos del contrato de suministro eléctrico ronda los 16,6 millones.

Metro de Madrid asegura que en mayo de este año se alcanzó un acuerdo con HC acerca de un calendario de pagos y que su contenido se ha estado cumpliendo. La demanda fue presentada después de la fijación del calendario, lo que "soprende" a la empresa pública, asegura su portavoz.

Está "previsto" que Metro de Madrid "salde la deuda el próximo mes de mayo de 2013", de modo que cuando el caso llegue a los tribunales el impago ya habrá quedado resuelto, afirma.

HC, que no había tenido ningún problema de cobro con Metro de Madrid hasta este año, ha decidido no presentarse al concurso de suministro eléctrico de 2013, adjudicado a Acciona y Endesa. En esta ocasión, el concurso tiene una vigencia de seis meses, y no de un año, como era habitual.

Del contrato anual de suministro eléctrico a la red del metro madrileño, equivalente a unos 700 gigavatios hora (GWh), HC suministra unos 580 gigavatios hora (GWh), o cerca del 80%, mientras que Acciona se hace cargo del resto.