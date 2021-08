La nuclear afirma que sin la "asfixiante" presión fiscal podría contribuir a un precio inferior de la luz

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector nuclear español ha asegurado que podría ser "parte de la solución" del actual contexto de precios altos de la electricidad con una reducción de la "asfixiante" presión fiscal que sufre su parque de producción, lo que le permitiría poder "contribuir con un precio aún más competitivo".

En un comunicado, Foro Nuclear -de la que forman parte Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España, como principales propietarios de los reactores nucleares que siguen produciendo electricidad en España- considera que el parque nuclear del país podría garantizar la cobertura a largo plazo de todos los contratos a tarifa regulada -el denominado PVPC-, actualmente indexados al precio del mercado mayorista, "a un precio estable y muy inferior al actual".

En este sentido, ve necesario estudiar un posible mecanismo que dé estabilidad al precio de la energía que se traslada al PVPC "utilizando la producción nuclear como garante y que simultáneamente contribuya a hacer viable la generación nuclear, como energía de transición para alcanzar los objetivos de descarbonización y, con ello, frenar el cambio climático".

La patronal del sector recuerda que la nuclear se ha visto en los últimos años "sometida a una creciente y asfixiante presión fiscal" que ha incrementado significativamente su coste y "la hace no competitiva a medio plazo", a pesar de ser una tecnología que representando el 6,5% de la potencia instalada en el país cubre el 20% de la demanda anual de energía eléctrica y de que no emite a la atmósfera CO2 ni otros gases de efecto invernadero, "lo que le convierte en esencial en la lucha contra el cambio climático".

A este respecto, subrayan que los ciclos combinados -que utilizan el gas natural como combustible y han de comprar derechos de emisión para compensar las emisiones de CO2 que producen en su funcionamiento- están siendo la tecnología que marca el precio en el mercado mayorista de la electricidad en muchas horas del día, ante la falta de contribución de otras tecnologías, especialmente la eólica, cuya producción se ve afectada por factores meteorológicos condicionados por una gran volatilidad en su disponibilidad.

Además, Foro Nuclear estima que la reducción de la carga tributaria que soporta la nuclear ayudaría a su viabilidad económica, "permitiendo la continuidad de la operación de las centrales españolas hasta sus fechas de cierre ordenado".

No obstante, lamenta que "la realidad es que esta alternativa que permitiría garantizar un precio de la tarifa PVPC muy inferior al actual no está entre las opciones que estudia el Gobierno" que, al contrario, a principios de agosto aprobó para su remisión al Congreso el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, los denominados 'beneficios caídos del cielo' principalmente de la nuclear y la hidráulica.

Con esta normativa, el sector considera que "se penalizará una vez más el funcionamiento de algunas tecnologías no emisoras y económicamente competitivas", como la nuclear, y, junto a la elevada fiscalidad, se hará "insostenible e inviable" la operación del parque nuclear en los próximos ejercicios y "le abocarán a su cierre antes de lo previsto, agravando la situación actual de altos precios en el mercado mayorista e incrementando las emisiones de CO2".

De esta manera, afirma que se "pondría en duda y haría prácticamente imposible" el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), "cuyos dos principales objetivos son la descarbonización de la economía en el horizonte 2050, mediante una exigente reducción de las emisiones de CO2 para alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales, y el abaratamiento de la factura de la electricidad de los ciudadanos".