El petróleo perfora los 114 dólares tras nuevos ataques de la insurgencia hutí contra objetivos saudíes

Archivo - Extracción de petróleo - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 1% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse por encima de los 114 dólares por barril, su valor más alto en más de cinco meses, tras el recrudecimiento de los ataques de las fuerzas hutíes contra varios objetivos en Arabia Saudí, incluyendo refinerías.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba un 1,3% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 100,7 dólares por barril.

Los insurgentes hutíes de Yemen han confirmado una serie de ataques lanzados en las últimas horas contra importantes objetivos en Arabia Saudí, incluyendo el Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y varios aeropuertos en el país, en el marco del recrudecimiento del conflicto de Yemen.

El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha informado de cuatro operaciones militares "de alto nivel durante las últimas 48 horas" empleando "misiles balísticos y drones".

La primera operación es un ataque contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad, la capital de Arabia Saudí, a lo que ha seguido un golpe al aeropuerto internacional de Dammam, "lo que provocó la interrupción del tráfico aéreo", al igual que otro ataque contra el aeropuerto internacional de Abha.

Otra de las operaciones ha atacado una refinería en Yanbu, una de las principales instalaciones petroleras saudíes que se encuentra a orillas del mar Rojo. "El impacto fue directo, lo que provocó un incendio en el sitio objetivo", ha indicado el portavoz militar.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes afirman que la amenaza del enemigo saudí de atacar a las tribus yemeníes no pasará desapercibida y que, en caso de que se involucre en la ejecución de esta amenaza, las consecuencias serán catastróficas e impredecibles para él, recurriremos a opciones mayores que no deseábamos tomar y le haremos responsable de las repercusiones de ello", ha señalado.

Los hutíes llevan semanas redoblando su campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que a principios de octubre anunció una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios capturados por los rebeldes.

Por su parte, las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este viernes la interceptación de dos drones en la región sur del país y de un misil lanzado contra la capital, Riad, todos ellos atribuidos a la insurgencia hutí en Yemen.

Así lo ha indicado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, precisando que, en ambos casos, la operación ha terminado con la destrucción de los correspondientes proyectiles.

TRUMP CARGA CONTRA IRÁN

En lo que concierne a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se han publicado nuevas informaciones que apuntan a que los dos primeros preparan nuevos ataques contra el país centroasiático para después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha acusado a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre.

El combustible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses desde el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero. Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Trump se ha visto incluso obligado a recurrir al diésel ruso para aliviar la subida de precios.

En redes sociales, el mandatario ha acusado a Irán de estar haciendo todo lo posible "para encarcer el precio del petróleo antes de las 'midterms' hasta el punto de que "se están inventando ataques falsos, minas y todo lo demás".

El inquilino de la Casa Blanca ha llegado a asegurar incluso que, gracias a la intervención estadounidense, "ahora mismo está saliendo de Ormuz más crudo que incluso antes del conflicto".

Según datos de Kpler, recogidos por Bloomberg, los flujos de crudo y condensado procedentes del golfo Pérsico alcanzaron un máximo de 24,6 millones de barriles diarios en la semana que finalizó el 18 de octubre.

Sin embargo, los envíos son volátiles y las cifras del promedio de octubre hasta la fecha se mantienen por debajo de los niveles previos a la guerra. Las cargas suelen realizarse en convoyes, con buques que transitan por el estrecho de Ormuz, transfiriendo la carga a buques cisterna que esperan fuera del estrecho antes de regresar para recargar.

Trump ha procedido a cargar contra las "malvadas" autoridades iraníes, que siguen "asesinando manifestantes y a cualquiera que se entrometa en sus asuntos".

"De verdad que son un régimen malvado y solo espero que los estadounidenses y el mundo entero comprendan lo malvados que son", ha denunciado, antes de insistir por enésima vez en que jamás permitirá que Irán se haga con un arma nuclear, objetivo primordial de Estados Unidos e Israel en esta guerra, a pesar de que la República Islámica ha defendido las mismas veces que su programa nuclear solo alberga intenciones pacíficas.