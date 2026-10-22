El petróleo rebasa los 111 dólares tras un ataque con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco

Archivo - Extracción de petróleo - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,3% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse por encima de los 111,2 dólares por barril, tras un ataque con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco y nuevos ataques a barcos petroleros en el Golfo Pérsico por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba un 2,1% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 99,1 dólares por barril.

Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas como consecuencia de un presunto ataque de la insurgencia hutí de Yemen contra el campo petrolífero saudí de Shaybah, propiedad de Saudi Aramco, según han confirmado fuentes del Ministerio de Energía a la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Los hutíes todavía no se han pronunciado sobre este incidente pero llevan semanas convirtiendo los yacimientos saudíes, la mayoría propiedad de la estatal Aramco, como el de Shayba, en objetivos de sus ataques contra Arabia Saudí, aliada del Gobierno yemení en su guerra contra los insurgentes.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este jueves haber "alcanzado simultáneamente" a cuatro buques al sorprenderlos "transfiriendo cargamentos de petróleo" en el Golfo Pérsico tras perseguirlos al detectar que habían transitado por rutas en el estrecho de Ormuz consideradas ilegales por Teherán.

"Tras haber emitido advertencias previas a las compañías marítimas infractoras que, engañadas por el ejército invasor estadounidense, habían transitado por rutas ilegales, los efectivos de la Fuerza Naval detectaron y siguieron a cuatro buques que habían utilizado dichas rutas", ha anunciado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar, que sostiene que sus marinos "continúan gestionando y controlando el estrecho de Ormuz".

Al final de la referida persecución, miembros de la Armada de la Guardia Revolucionaria "los descubrieron transfiriendo cargamentos de petróleo en medio del norte del golfo Pérsico, donde los cuatro buques fueron alcanzados simultáneamente y se incendiaron", reza el texto.

Asimismo, el cuerpo militar iraní ha agregado que, durante la noche, otros "tres buques infractores (de las directrices de Teherán sobre el tránsito marítimo) chocaron con minas en el estrecho occidental de Ormuz y fueron detenidos".

"La insistencia del arrogante régimen estadounidense en incitar a los buques a transitar por una vía minada ilegalmente ha provocado un aumento diario de los incidentes marítimos", ha manifestado la Guardia Revolucionaria, que, en una "advertencia seria", ha subrayado que "el agresivo Ejército de Estados Unidos debe saber que, de continuar esta tendencia, el alcance de la confrontación se extenderá hasta sus bases militares en la región".