Ribera cree que la subida de la luz es coyuntural y que contar con una energética pública "no soluciona nada"

Afirma que no hay "ningún indicio" que permita pensar que ha habido irregularidades en el mercado eléctrico

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado que la subida en el precio de la electricidad de estos días, que ha marcado máximos históricos, se trata de un episodio "coyuntural" y que tiene un impacto "limitado" en el recibo de la luz, y ha subrayado que no se soluciona con una empresa pública de energía, tal y como ha pedido Unidas Podemos, su socio en el Ejecutivo.

En una entrevista a Europa Press, Ribera afirmó que, a pesar de la insistencia de Unidas Podemos, que ha llegado a apostar por una energética pública o incluso por nacionalizar Endesa, sería una medida que "no soluciona nada", ya que las condiciones del mercado eléctrico y del precio del gas "son las mismas" para todos los países de la Unión Europea.

"EDF es una empresa pública francesa y Enel es una empresa pública italiana, y la evolución de los precios en los mercados francés e italiano ha sido la misma que en España, ya que el derecho europeo no permite vender bajo coste, las condiciones del mercado y del precio del gas son las mismas para ellos que para nosotros. Tampoco nos creamos que somos los más torpes", dijo.

Ribera señaló que se ha dado la 'tormenta perfecta' con los ingredientes de la ola de frío, que ha provocado un aumento en la demanda de energía, y a los que se han unido la presión en el mercado del gas natural y el incremento en los precios de CO2, lo que ha llevado a registrar ese "incremento coyuntural" en el precio de la electricidad.

No obstante, recordó que el mercado eléctrico está diseñado "para el conjunto de la Unión Europea, con las mismas reglas", por lo que este alza está siendo igual en el resto de países.

Asimismo, incidió en que este incremento en el mercado mayorista eléctrico "no tiene un impacto lineal" en la factura de la luz, por lo que no se traduce en subidas automáticas ni de la misma cuantía en los precios finales que pagan los consumidores, ya que en el recibo hay otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado.

VIGILANCIA DE LA CNMC ANTE LA SUBIDA EN EL PRECIO DE LA LUZ.

Por otra parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicó que, a pesar de que pidió el pasado jueves a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se vigile y acredite que todo ha funcionado bien en este nuevo episodio de picos en los precios eléctricos, no tiene "ningún indicio" que permita pensar que ha habido irregularidades.

"Lo que sí es importante es que la CNMC cada vez que se dé un episodio de estas características active todo el proceso de análisis en profundidad de cómo han estado casando ofertas y demandas, qué es lo que se ha estado ofertando y si cumple todas las reglas. Y si identifica cualquier indicio de irregularidad o posición especulativa, que vaya hasta el final y sancione, como ha hecho en otras ocasiones", añadió al respecto.

GARANTIZAR LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS, UNA PRIORIDAD.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno también reiteró que "la prioridad" es, en estas condiciones extremas motivadas por la ola de frío, "garantizar los suministros energéticos en los hogares", para lo que el sistema eléctrico y gasista, a pesar de "pequeñas incidencias" solventadas con rapidez, está dando muestras de su "robustez". "El sistema está pensado con una holgura de seguridad que nos da confort a todos", dijo.

Además, Ribera subrayó a Europa Press que "la estabilidad, predictibilidad y razonabilidad" de los precios de la energía ha sido "una prioridad absoluta" para este Gobierno "desde el primer día".

"Desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de modernización de nuestro sistema al ir integrando cada vez más renovables, eficiencias y descargar todo lo que se pueda de costes la factura", afirmó, añadiendo que así en dos años se ha conseguido reducir el coste de la energía en un 40%.

Así, a pesar de reconocer que "es muy difícil pensar" que no se podrán dar ocasiones puntuales de alzas en los precios de la electricidad como el actual, debido al funcionamiento de los precios en los mercados europeos, "que es transparente, el mismo para todo el mundo y asociado al coste marginal", insistió en la importancia de "seguir fortaleciendo toda la estructura de medidas que den protección a los consumidores vulnerables y seguir trabajando en todo el proceso de transición".

En este sentido, aseguró que la rapidez de penetración de las renovables en España y la estimación de cómo podrán ir evolucionando apuntan en los mercados de futuro a 2022-2023 a que los precios de la energía en España "están ya por debajo de los precios de Francia, Alemania u otros países de nuestro entorno, con los que siempre nos comparábamos".

"Sabemos que tenemos que fortalecer renovables y eficiencia, electrificación en lo que se pueda, pero también almacenamiento e interconexión para poder contar con esa flexibilidad y capacidad de aprovechar el recurso en el momento en el que no se está dando", añadió al respecto.

REVISIÓN DEL SISTEMA FISCAL ENERGÉTICO.

A este respecto, Ribera se refirió a otra de las peticiones de Unidas Podemos, como es la bajada del IVA de la luz del 21% actual al 4%, y afirmó que toda la revisión del sistema fiscal de la energía y la fiscalidad verde, "está siendo objeto de análisis por parte de Hacienda" y desde su cartera se colabora en ello.

Así, señaló a Europa Press que la revisión de la fiscalidad energética es "uno de los asuntos pendientes", aunque llamó a no precipitarse al respecto, ya que se puede necesitar en algunos aspectos la autorización de Bruselas.

En esta línea, enmarcó la propuesta del Gobierno para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el fin de trasladar el coste de las primas a las renovables del recibo de la luz a todas las energéticas, ya que consideró que "desde la regulación y desde los sistemas de reparto de costes se facilita el poder trabajar dando las señales adecuadas".

"Pensamos que la creación de este fondo es mucho más solvente y compatible con la idea de un sistema energético donde se pueda tener una visión de conjunto de los consumos y sí que creemos que va en esta dirección dando las señales adecuadas y correctas", dijo.