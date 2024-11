Ruiz-Tagle (Iberdrola) cree que Aagesen aborda su mandato con el gran desafío de activar la demanda eléctrica

926685.1.260.149.20241125102125 El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, durante el ‘I Observatorio de la Energía’, en la Universidad Camilo José Cela, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Organizado por El Español e Invertia el foro reúne expertos del sect - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha destacado la "experiencia y capacidad para la gestión" de Sara Aagesen para su nombramiento como nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tomando el relevo de Teresa Ribera, y ha asegurado que aborda su mandato con "el gran desafío" de activar la demanda eléctrica.

En su participación en el I Observatorio de la Energía organizado por 'El Español', Ruiz Tagle afirmó que Aagesen encara lo que sería el periodo de "la concreción" para el sector, ya que "siempre la regulación a veces es más compleja que la ejecución".

"Creo que un gran desafío es activar la demanda. Creo que ese es el gran motor hoy día del sector eléctrico. Si no hay más demanda, probablemente no haya más necesidad de redes y no haya tampoco más necesidad de inversiones en energías renovables, lo cual sería claramente un retroceso para España", dijo.

Asimismo, subrayó que si consigue ese objetivo de activar la demanda, "un gran desafío" también es la inversión en redes y en almacenamiento, que representará crecimiento, empleo y riqueza. "Sin energía no hay transición, ni energética, ni digital, ni de ningún tipo", dijo.

PRECIOS CERO, "INSOSTENIBLE", YA QUE "NADA ES GRATIS PARA SIEMPRE".

Por otra parte, el consejero delegado de Iberdrola España estimó que el precio cero de la energía que se ha visto en varios momentos de este año por la entrada masiva de las renovables es "tremendamente atractivo, pero absolutamente insostenible", ya que "nada es gratis para siempre".

"Podrá ser gratis puntualmente, pero si alguna industria quiere instalarse en España pensando que la energía va a ser un bien gratis, no es aquí. Eso lo digo con absoluta claridad. Las inversiones se hacen para obtener determinadas rentabilidades con la misma legitimidad que lo hacen otros sectores industriales", aseveró.

Asimismo, Ruiz-Tagle afirmó que la tasa de retribución para las redes eléctricas de distribución, que actualmente se sitúa en el 5,58% para el periodo regulatorio vigente desde 2020 a 2025, tiene que ser "atractiva y de acuerdo al entorno en el que estamos" de cara a la actualización que se debe abordar para el siguiente periodo, que se iniciará en 2026, y se debe también decidir respecto al límite a la inversión actualmente existente.

A este respecto, señaló que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya recoge unas inversiones del orden de 68.000 millones de euros en redes eléctricas hasta 2030, para lo que serán necesarios unos 4.300 millones de euros, por lo que "faltan más del doble".

"Yo creo que se está haciendo un esfuerzo claro. El Gobierno acaba de dar unas directivas ministeriales en el sentido de que mire no solo la tasa, sino que fíjese lo que está haciendo el resto del mundo, y eso esperemos que la CNMC lo considere. De lo contrario, desgraciadamente, la inversión se va a mover", añadió.