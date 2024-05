BBVA defiende que las cifras de costes para la OPA con Sabadell se han calculado con "el máximo rigor"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha defendido que "todas las cifras" sobre las sinergias y los costes que ha trasladado en la operación de fusión con Sabadell se han calculado con "el máximo rigor", como hace la entidad "en todas las operaciones".

Fuentes de la entidad consultadas por Europa Press se han referido así a las declaraciones que el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha trasladado hoy en su intervención en el 19 Encuentro de Banca, organizado por el IESE y FTI Consulting.

El CEO de Sabadell señaló esta mañana que uno de los motivos por el que el consejo de administración rechazó la oferta de fusión que BBVA había lanzado por el entidad catalana --y que posteriormente BBVA lanzó como una OPA hostil a los accionistas de Sabadell-- era la consideración de que esta operación iba a suponer un impacto sobre el capital de BBVA mayor del estimado por esta entidad, de 30 puntos básicos.

De hecho, el consejo hizo un "récalculo" de ese impacto y elevó el múltiplo de los costes por reestructuración de 1,8 a 3. "Nadie está consiguiendo hacer esas sinergias con un coste que no sea tres veces el ahorro que se genera. Es decir, lo que podríamos llamar, en términos sencillos, un 'payback' de tres años", ha explicado.

Además, ha recordado que el impacto que BBVA estima no incluye la ruptura por las joint-ventures, especialmente las que Sabadell tiene con Amundi en gestión de activos y con Zurich en bancaseguros. "Esa cifra no la puedo dar porque no es pública, pero es significativa y el consejo también la incluyó", ha detallado al respecto.

Así, al tener en cuenta estos reculculos, más los ajustes a valor razonable de la cartera a término y de los activos propios de Sabadell, el consejo de administración de Sabadell concluyó que el impacto en capital de la operación sería "significativamente superior" a los 30 puntos básicos que se incluyen en el anuncio de BBVA.

Sin embargo, BBVA defiende que todas las cifras trasladadas, incluyendo los costes de reestructuración estimados de 1.450 millones de euros brutos y el impacto estimado sobre la ratio de CET1 de 30 puntos básicos "han sido calculadas con el máximo rigor", tal y como el banco hace "en todas las operaciones".

En referencia a otra parte de la intervención de González-Bueno, donde ha afirmado que Sabadell tuvo conocimiento de esta operación el 30 de abril, "sin negociaciones previas", BBVA reitera que los contactos entre ambas entidades "se iniciaron a mediados de abril".

Ya el 9 de mayo, en la rueda de prensa que BBVA organizó para explicar la OPA hostil, el presidente el banco, Carlos Torres trasladó esta idea: "Una vez más, con total respeto a Pep Oliú [presidente de Banco Sabadell] y a las conversaciones que hayamos o no tenido y sin desvelar más de lo que debería, sí que puedo decir que a mediados de abril tuvimos un encuentro presencial en el que le trasladé el interés de BBVA en hacerle llegar los términos de una fusión. Nos emplazamos para que yo le trasladase los términos de esa propuesta el día 30 de abril. Hubo una filtración y esto no permitió que este encuentro tuviera lugar el 30 de abril".

De esta forma, BBVA afirma "respetar" que González-Bueno haya defendido la decisión que tomo el consejo de Sabadell de rechazar la propuesta de fusión. Sin embargo, una vez tomado el rumbo de la OPA hostil, afrima que son los accionistas de Sabadell "los que se tienen que pronunciar sobre la oferta que BBVA les ha realizado directamente" y que considera "extraordinariamente atractiva".